Siatkówka. Chemik jeszcze bardziej międzynarodowy

Bruna Honorio (na pierwszy planie) w sezonie 2021/2022 jak zawodniczka Developresu walczyła z Chemikiem w finale Tauron Ligi

Choć na grafice zamieszczonej przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych Chemik Police wciąż wskazuje cztery wolne miejsca do obsadzenia przed nowym sezonem, to nieoficjalnie wiadomo, że skład i sztab szkoleniowy są już w 100-procentach skompletowane. Drużynę stworzą siatkarki pięciu narodowości, z trzech różnych kontynentów. Po raz pierwszy w historii klubu w składzie znajdzie się Azjatka.

Oficjalnie klub potwierdził na razie dziewięć zawodniczek na nowy sezon. Wśród nich są brązowe medalistki Ligi Narodów Agnieszka Korneluk i Martyna Łukasik oraz występujące w Policach w poprzednim sezonie Natalia Mędrzyk, Iga Wasilewska, Marlena Kowalewska i Monika Jagła. Do drużyny po kilkuletniej przerwie wraca też Martyna Grajber-Nowakowska. Klub zakontraktował już dwie nowe atakujące - najskuteczniejszą atakującą Tauron Ligi sprzed trzech lat Brazylijkę Brunę Honorio i reprezentantkę Rumunii Elizabet Inneh-Vargę. Na oficjalne potwierdzenie czekają jeszcze cztery nazwiska i osoba trenera.

O wypożyczeniu do Chemika swojej przyjmującej Salihy Şahin informowało już w maju Eczacibasi Stambuł, do którego przeniosła się tymczasem Martyna Czyrniańska. Sahin była w składzie reprezentacji Turcji na Ligę Narodów. Na skrzydle w Chemiku zagra też Monika Fedusio - reprezentantka Polski i brązowa medalista poprzedniego sezonu Tauron Ligi z Budowlanymi. Do Polic przenosi się także kolejna kadrowiczka Dominika Pierzchała. 20-letnia środkowa grająca wcześniej w BKS Bielsko po występach w pierwszej fazie Ligi Narodów była jedną z liderek kadry do lat 21 prowadzonej przez Jakuba Głuszaka. Młode polskie siatkarki po zwycięstwie nad Łotwą 3:0 zapewniły sobie awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy do lat 22. Pierzchała w spotkaniu z Łotwą zdobyła 14 punktów, w tym 8 blokiem. W sierpniu kadrę do lat 21 z Pierzchałą w składzie czekają jeszcze młodzieżowe mistrzostwa świata.

Najciekawszym nowym nazwiskiem w kadrze Chemika będzie jednak z pewnością rozgrywająca z Chin. Doświadczona zawodniczka, mająca za sobą występy w reprezentacji swojego kraju, wkrótce pojawi się w Polsce.

Tę międzynarodową mieszankę pięciu narodowości poprowadzi włoski szkoleniowiec Marco Fonoglio. 53-letni szkoleniowiec ostatnio prowadził grecki PAOK Saloniki, ale w swoim CV ma także m.in. czteroletnią przygodę z kadrą Słowacji oraz pracę we włoskich klubach Busto Arsizo i Zanetti Bergamo.

Przygotowania do sezonu Chemik rozpocznie 18 sierpnia w mocno okrojonym składzie. Początkowo zabraknie z pewnością czterech lub pięciu reprezentantek Polski oraz przygotowującej się do mistrzostw Europy z Rumunią Elizabet Inneh-Vargi. ©℗(woj)