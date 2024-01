Siatkówka. Chemik bezlitosny dla Pałacu [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

72 minut potrzebowały w sobotni wieczór siatkarki Chemika do odniesienia 13 zwycięstwa w Tauron Lidze. W pierwszym w nowy roku meczu policzanki oddały Pałacowi tylko 44 małe punkty.

Chemik Police - Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:17, 25:11, 25:16)

Chemik: Honorio, Kowalewska, Korneluk, Sahin, Wasilewska, Łukasik, Grajber-Nowakowska (libero) oraz Inneh-Varga, Pierzchała, Mędrzyk i Ding

Chemik potwierdził, że nieprzypadkowo jest liderem Tauron Ligi. W nowy rok drużyna trenera Marco Fenoglio weszła w identycznym stylu, jaki prezentowała w ostatnich miesiącach. Podobnie jak w grudniowym meczu Pucharu Polski policzanki odprawiły Pałac bez straty seta.

Policzanki ani przez moment nie dały rywalkom nadziei na korzystny rezultat. 15 punktowych bloków, blisko 50-procentowa skuteczność ataku i 4 asy serwisowe były dla Pałacu niedoścignionymi statystykami. Choć dwoiła się Nowakowska, a punktowały także dwie inne byłe zawodniczki Chemika (Bałdyga i Sikorska) to i tak Pałacowi nie udało się w żadnym z setów dobić nawet do 18 punktów. Tymczasem wprowadzona do gry w końcówce II seta Innes-Varga tylko w III odsłonie zdobyła 8 punktów. Statuetka MVP meczu trafiła jednak w ręce środkowej Chemika Igi Wasilewskiej, która popisała się 64-procentową skutecznością ataku, trzema blokami i asem. (woj)