Siatkówka. Cenny punkt Chemika z wicemistrzem Polski

W meczu z faworytkami policzanki zdołały doprowadzić do tie-breaka. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W ligowym pojedynku w Łodzi z wicemistrzyniami Polski polickie siatkarki dzielnie walczyły i zdołały doprowadzić do tie-breaka, dzięki czemu wzbogaciły swoje konto o jeden punkt.

Tauron Liga siatkarek: ŁKS Commercecon Łódź - Lotto Chemik Police 3:2 (25:19, 30:28, 19:25, 22:25, 15:8)

Chemik: Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska, Wiktoria Przybyło, Katarzyna Partyka, Maja Koput, Agata Nowak (libero) oraz Natalia Mędrzyk, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Matylda Grabowska, Julia Hewelt

ŁKS był w Łodzi zdecydowanym faworytem i gładko wygrał pierwszego seta, ale już w drugim gospodynie miały problemy, dzięki ambitnej walce Chemika, który szybko objął prowadzenie 3:0, a później aż do samego końca tej partii gra była wyrównana, ale ostatecznie po długim boju na przewagi, decydujący punkt zdobyły miejscowe.

Trzeci set rozpoczął się od przewagi łodzianek i wydawało się, że blisko już do zakończenia spotkania, ale tak naprawdę, emocje dopiero się rozpoczynały. Policzanki wyrównały na 10:10, a później przejęły inicjatywę, zaś w końcówce świetnie atakowała Mędrzyk i Chemik wygrał swojego pierwszego seta.

W przerwie przed czwartą partią podstawowa rozgrywająca łódzkiego zespołu, Angelika Gajer, zasłabła i potrzebowała pomocy medycznej. Członkowie sztabu oraz ratownicy od razu zaczęli działać i siatkarka stopniowo odzyskiwała przytomność, ale na parkiet już nie wróciła, lecz w pozycji leżącej oglądała kolejne dwa sety, a na boisku zastąpiła ją Wiktoria Kowalczyk.

Czwarty set był trochę podobny do poprzedniego, bo skoncentrowane łodzianki zaczęły od 5-punktowego prowadzenia, ale podopieczne trenera Dawida Michora znowu doprowadziły do remisu 10:10, a potem miały punktową serię i po asie serwisowym Mędrzyk wygrywały już 16:11 i do końca dowiozły przewagę, co skończyło się koniecznością rozegrania decydującej piątej partii.

Tie-break rozpoczął się od błędów siatkarek Chemika i ŁKS szybko odskoczył na 6:2, a przy zmianie stron było już 8:3 i mimo chwilowego zrywu policzanek, łodzianki zasłużenie wygrały piątego seta i w konsekwencji cały mecz. (mij)

Pozostałe wyniki: MOYA Radomka - PGE Budowlani 1:3, Metalkas Pałac - DevelopRes 0:3, EcoHarpoon NOWEL LOS - BKS Bostik ZGO 0:3, Sokół & Hagric - ITA TOOLS Stal 3:2.

1. DevelopRes Rzeszów 25 26-6 8 1

2. Budowlani Łódź 21 23-10 7 2

3. UNI Opole 18 19-8 6 2

4. BKS Bielsko-Biała 17 21-16 6 3

5. ŁKS Łódź 16 19-13 5 3

6. Pałac Bydgoszcz 13 15-14 5 3

7. Stal Mielec 11 16-21 4 5

8. Radomka Radom 11 16-17 4 5

9. Sokół & Hagric Mogilno 10 16-21 3 6

10. LOTTO CHEMIK Police 9 15-21 3 6

11. #Volley Wrocław 5 7-21 1 7

12. LOS Nowy Dwór Maz. 0 2-27 0 9

