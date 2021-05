Siatkówka. Baijens odchodzi z Chemika

Holenderska środkowa Indy Baijens nie będzie siatkarką Grupa Azoty Chemika Police w sezonie 2021/22. Zawodniczka dołączyła do polickiego zespołu przed rozpoczęciem minionego sezonu. Po kilku tygodniach wywalczyła miejsce w składzie i pokazała się z dobrej strony. Zdobyła 215 punktów w 26 meczach. Zapisała na swoim koncie 52 punktowe bloki. Zdobyła mistrzostwo i Puchar Polski, co było jej pierwszymi trofeami w seniorskiej karierze.

- To był bardzo trudny sezon, ale mam wrażenie, że skończyłyśmy go z tym, na co zasłużyłyśmy - powiedziała na pożegnanie Indy Baijens. - Jestem z nas bardzo dumna. Dziękuję wszystkim koleżankom, sztabowi i kibicom za wsparcie. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będzie dane nam się spotkać.

