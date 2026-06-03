SDS na ostatniej prostej... Gotowość do odbioru końcowego

SDS wkrótce powinien zacząć służyć sportowcom i kibicom. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Szczeciński Dom Sportu przy ul. Wąskiej, po gruntownej modernizacji - choć właściwsze byłoby zapewne słowo budowa od nowa - gotowy jest już do odbioru końcowego.



To jeden z ostatnich etapów przed oddaniem obiektu do użytkowania. Wykonawca terminowo zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji, a przed zespołami nadzoru jest teraz kilkanaście dni szczegółowej weryfikacji wszystkich elementów sportowego kompleksu.



Inwestycja związana z budową SDS-u wkroczyła w jeden z najważniejszych i jednocześnie najbardziej wymagających etapów. Teraz przed przedstawicielami nadzoru inwestorskiego oraz pozostałymi uczestnikami procesu odbiorczego jest pół miesiąca intensywnych prac. W tym czasie każdy element obiektu będzie szczegółowo sprawdzany pod kątem poprawności wykonania oraz zgodności z dokumentacją projektową i założeniami inwestycji.



Kontrole obejmą wszystkie części kompleksu, instalacje, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania techniczne. Dopiero po zakończeniu procedur odbioru i potwierdzeniu zgodności wykonanych robót, możliwe będzie przejście do kolejnych formalnych etapów związanych z uruchomieniem obiektu. Jeśli kontrole wykażą uchybienia, wykonane zostaną również niezbędne prace poprawkowe.



Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstał nowoczesny kompleks sportowy obejmujący m.in. nowy basen o długości 30 metrów z lokalnym przegłębieniem, a także pomieszczenia ratowników, sanitariaty i magazyny.

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Najważniejsze jednak, że przebudowana hala sportowa została dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, bo jest większa i wyższa od starej, co pozwoli na organizację zarówno dużych spptkań sportowych, jak i koncertów oraz innych imprez masowych. W budynku znalazły się również sala bokserska, zaplecze szatniowo-socjalne, mały basen oraz trybuny dla widzów. W nową zabudowę wkomponowano elementy starego obiektu, a cały kompleks został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



Istotnym elementem przedsięwzięcia są nowoczesne rozwiązania wpływające na ograniczenie kosztów eksploatacji. Zastosowana technologia wody basenowej pozwoli odzyskać nawet do 75 procent wód popłucznych, a instalacja odzysku ciepła wykorzysta energię z wód odprowadzanych z technologii basenowej. Obiekt wyposażono również w instalację fotowoltaiczną oraz rozwiązania spełniające aktualne normy efektywności energetycznej.



Nadzór nad budową sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., a generalnym wykonawcą jest firma Budimex S.A. Koszt prac to blisko 109 mln zł brutto. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych. (oprac. mij)

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