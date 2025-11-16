Rekreacja. Nieustannie aktywni w Szczecinie

Fot. Magdalena SEREDYŃSKA/US

Z okazji ogólnopolskiego Dnia Seniora odbyły się w Szczecinie igrzyska pod nazwą „Nieustannie aktywni”, które zorganizował w naszym mieście Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Szczecińskiego. W stawce ponad 20 ekip najlepszymi okazali się Brydżyści, którzy wyprzedzili na podium teamy Amatorów oraz Morsów. W akcji odbywającej się w Szczecinie pod auspicjami Akademickiego Związku Sportowego wzięło udział stu seniorów.

Mimo pogody wyjątkowo deszczowej, wszystkie zaplanowane aktywności udało się przeprowadzić w hali US przy al. Piastów i jeszcze przed zmaganiami, każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy, po czym przystąpił do zawodów, które polegały na rozwiązywaniu zadań logicznych, testów wiedzy, a także sprawdzających motorykę, koordynację oraz sportowy spryt. Na końcu wszyscy otrzymali medale, dyplomy, certyfikaty ukończenia igrzysk, zaś 12 szczęśliwców wylosowało bony podarunkowe. Potem uczestnicy spotkali się na raucie, a integracyjny walor imprezy okazał się nie mniej istotny.

(ps)





