Rekreacja. 5 spotkań

Fot. Akademia Judo (archiwum)

Z okazji Dnia Kobiet szczeciński klub UKS-47 Judo Bushido-Morus organizuje bezpłatny cykl zajęć z samoobrony dedykowany paniom. Projekt ma charakter profilaktyczno-edukacyjny i jego celem jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa, nauka podstaw reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz wzmacnianie pewności siebie uczestniczek.

REKLAMA

Zajęcia realizowane będą w formie 5 spotkań, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerską. Program oparty jest na praktycznych rozwiązaniach, dostosowanych do możliwości uczestniczek bez względu na ich wiek czy poziom sprawności fizycznej. Udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszego doświadczenia sportowego.

Inicjatywa wpisuje się w społeczną rolę klubu, który od lat promuje aktywność fizyczną, bezpieczeństwo oraz sport jako narzędzie rozwoju i budowania świadomości. Więcej informacji udzieli trener Marek Tytonik telefonicznie (506-011-221), a można też zapoznać się z ofertą w internecie (https://www.facebook.com/share/17yijNmi9a/).

(mij)

REKLAMA