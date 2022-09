Rajdy samochodowe. Krzysztof Hołowczyc w Szczecinie

Od piątku do niedzieli w Szczecinie, Dobrej i na poligonie w Drawsku Pomorskim odbywał się będzie rajd samochodowy Columna Medica Baja Poland 2022, a impreza stanowić będzie m.in. rundę Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja.

Aktualnie liderem klasyfikacji jest polski kierowca Michał Małuszyński, a oprócz niego głównymi kandydatami do zwycięstwa, którzy pojawią się w naszym województwie podczas nadchodzącego weekendu na starcie piątej rundy są: Krzysztof Hołowczyc, Yazeed Al Rajhi, Benediktas Vanagas i João Ferreira. Przypomnijmy, że urzędującym i zarazem pierwszym w historii zdobywcą Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja jest nie kto inny, jak właśnie Krzysztof Hołowczyc, który m.in. zwycięstwem w zeszłorocznej Wysoka Grzęda Baja Poland zapewnił sobie końcowy tytuł. Teren w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim to kultowe miejsca dla rajdów terenowych. Można tu wytyczyć bardzo trudne, ale dające ogromną frajdę z jazdy, trasy. Praktycznie każdy, kto się z nimi zmierzył, podkreśla, że było to niezwykle trudne starcie.

- Na tych terenach rozgrywane są odcinki specjalne, które długością i trudnością dorównują Rajdowi Dakar - podkreśla Krzysztof Hołowczyc, wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar, który od lat rywalizuje w Baja Poland.

Zachodniopomorskie zawody stanowią: 5. rundę Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych Baja, 5. rundę Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja, 6. rundę Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w rajdach terenowych, 5. rundę rajdowych mistrzostw Polski samochodów terenowych, 5. rundę mistrzostw Republiki Czeskiej w rajdach terenowych, 5. rundę Dacia Duster Motrio Cup, 5. rundę rajdowego Pucharu Polski samochodów terenowych i 4. rundę Baja Poland Series. Impreza ma już tradycyjnie duży rozmach dzięki wsparciu miast i gmin, na terenie których się odbywa oraz Sił Zbrojnych RP i Lasów Państwowych. Szczegółowy program rajdu zamieścimy w ukazującym się w piątek, weekendowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego" w rubryce „Imprezy sportowe".

(mij)