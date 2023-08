Rajdy samochodowe. Hołowczyc nie zwalnia tempa w Columna Medica Baja Poland 2023

Fot. Ryszard PAKIESER

Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją startujący nowym MINI John Cooper Works Rally nie zwalniają tempa w rajdzie samochodowym Columna Medica Baja Poland 2023. Ośmiokrotny zwycięzca najważniejszego i najbardziej prestiżowego rajdu terenowego w Polsce uzyskał najlepszy rezultat na trzecim odcinku specjalnym i powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata.



Sobotni etap Columna Medica Baja Poland składał się z dwóch przejazdów odcinka specjalnego wytyczonego na Poligonie Drawskim. 160-kilometrowa próba jak zwykle była wyzwaniem dla zawodników, którzy zgodnie podkreślali jej zróżnicowaną charakterystykę i to jak łatwo popełnić tu błąd w nawigacji, który może przekreślić szanse na dobry wynik. Choć rywalizacja toczyła się przy słonecznej, bezdeszczowej pogodzie, to na trasie nie brakowało błotnych pułapek, głębokich kałuż i zdradliwie śliskich partii.



Po trzech przejechanych odcinkach specjalnych Hołowczyc i Kurzeja prowadzą również w klasyfikacjach rund Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych, FIA CEZ i mistrzostw Republiki Czeskiej, rozgrywanych w ramach tegorocznej edycji Columna Medica Baja Poland. Na drugim miejscu po drugim dniu rywalizacji znajduje się małżeństwo – Michał i Julita Małuszyńscy (MINI John Cooper Works Rally). Ta załoga traci do prowadzącego Hołowczyca i Kurzei 8 minut i 41 sekund. Małuszyńscy bardzo szybko odnaleźli świetne tempo w nowym dla siebie samochodzie i pewnie zmierzają po bardzo dobry rezultat w zawodach. Na trzecie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata awansowali Mshari Althefiri i Oriol Vidal Montijano (Can-Am Maverick X3). Załoga ta prowadzi również w grupie T3. Świetne tempo utrzymują Cristiano de Sousa Batista i Fausto Miguel de Almeida da Mota (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR). Trzecia załoga wczorajszego prologu przewodzi rywalizacji w grupie T4 i zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej rundy pucharu świata.



Włodzimierz Grajek i Dominik Jazic po pierwszym starciu na Poligonie Drawskim plasowali się na trzecim miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja. Po drugim przejeździe 160-kilometrowego oesu spadli jednak na pozycję numer cztery.



W grupie T4, w klasyfikacji polskiego czempionatu prowadzi Artur Kordek pilotowany przez Dominika Ragiela (Can-Am Maverick X3). W T2 na czele są Piotr Borys z Michałem Goleniewskim (Mitsubishi Pajero). Piotr Boguta i Inez Kieliba (BMW X6) są najszybszą załogą w grupie TH. Identycznie przedstawia się klasyfikacja w mistrzostwach Republiki Czeskiej.



Z kolei w kategorii Classic na prowadzeniu znajduje się Michał Horodeński pilotowany przez Arkadiusza Sałacińskiego w Toyocie Land Cruiser HDJ80.



W gronie załóg w ciężarówkach (T5) najszybsi są Michal Valtr, Radim Kaplanek i Jaroslav Miskolci w Iveco Powerstar Torpedo. Czesko-słowacki tercet prowadzi również w grupie T5 w FIA CEZ.



W ramach rundy Mistrzostw Polski w Rajdach Baja rywalizują kierowcy motocykli i quadów. Wśród zawodników dysponujących quadami z napędem na cztery koła prowadzi Adam Krysiak (Polaris Sportsman XP 1000 S). Wśród motocyklistów najszybszy jest Marian Augustyn (KTM EXC-F 450), a Łukasz Pacud (Yamaha Raptor 700) jest naklepszym kierowcą w grupie Q2, przeznaczonej dla quadów z napędem na jedną oś.



W Pucharze Polski w Rajdach Baja najwyżej sklasyfikowanym quadowcem w grupie Q4 jest Piotr Michalak (Polaris Scrambler 1000S). W rywalizacji motocyklistów, jak do tej pory, najlepiej spisuje się Grzegorz Kołodziej (KTM EXC 450).



Na bezdrożach województwa zachodniopomorskiego o punkty walczą również uczestnicy Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych. W grupie S2 lideruje Michał Lipski pilotowany przez Romana Kicińskiego (Dacia Duster), a Emil Bożek i Aleksandra Żurek (Can-Am Maverick X3) są najszybsi w grupie SSV.



Wśród zawodników bez licencji w grupie SSV najwyższe miejsce zajmują Adam Goński z Wojciechem Waleczakiem (Can-Am Maverick X3 XRS). W Open prowadzi Bartosz Weyna z Piotrem Pazdyką (Suzuki Vitara), a w Limited Jarosław i Łukasz Rostkowscy (Mitsubishi Pajero). Z kolei w kategorii Classic na czele są Tomasz Klocyk i Tomasz Jakubowski (Łada Niva).



W niedzielę zawodnicy zmierzą się z przejeżdżanym dwukrotnie odcinkiem Gmina Dobra-Szczecin. O godz. 14 na Wałach Chrobrego w Szczecinie rozpocznie się uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie pucharów. (oprac. mij)