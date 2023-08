Rajdy samochodowe. Baja Poland dla Hołowczyca z Kurzeją

Fot. Ryszard PAKIESER

Polacy Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally) triumfowali w rajdzie samochodowym Columna Medica Baja Poland 2023, czyli polskiej rundzie Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja, as zmagania kierowców toczyły się w Szczecinie, Dobrej i na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Słynny olsztynianin był najszybszy na wszystkich pięciu odcinkach specjalnych i zwyciężył w Szczecinie już po raz dziewiąty. Na drugim miejscu uplasowali się Michał i Julita Małuszyńscy (MINI John Cooper Works Rally), a na najniższym stopniu podium stanął Mshari Althefiri z Kuwejtu (Can-Am Maverick X3), którego pilotował Hiszpan Oriol Vidal Montijano.

- Dziewiąte zwycięstwo to coś niesamowitego, bo to kawał ciężkiego rajdu, a już parę razy się o tym przekonaliśmy, bo też zdarzało się nam nie dotrzeć do mety - powiedział mieszkający w Olsztynie K. Hołowczyc. - W tym roku również nie mogliśmy być pewni dojechania do mety. Wydawało się, że półoś bez gumowej osłony nie ma prawa wytrzymać 80 kilometrów ścigania w piachu i błocie, a jednak auto dało radę. Cieszę się z pracy nad ustawieniami samochodu, jaką tu wykonaliśmy. Nasze MINI jest coraz lepsze. Wiemy też co jeszcze jest do poprawienia, a to ważne w kontekście nadchodzącego Rajdu Dakar. Czuję, że szczęście do mnie wraca i nie opuści mnie również na Dakarze.



W tym roku Baja Poland odbyła się już po raz piętnasty, a dwunasty raz jako zawody o międzynarodowej randze. Tegoroczna edycja była przede wszystkim piątą z ośmiu rund Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja. Impreza stanowiła również 7. odsłonę rywalizacji w Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych (FIA CEZ) oraz 4. rundę mistrzostw Polski i mistrzostw Czech. Ponadto, na bezdrożach województwa zachodniopomorskiego zmierzyli się też uczestnicy Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych, dla których były to czwarte w tym roku zawody. Nie zabrakło również motocyklistów i quadowców walczących o punkty w ramach 4. rundy Mistrzostw Polski w Rajdach Baja i 4. rundy Pucharu Polski w Rajdach Baja, a także załóg bez licencji sportu samochodowego, które pokonały trasę zawodów z cyklu Adventure Pucharu Polski Samochodów Terenowych. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 64 załogi w samochodach i 16 kierowców quadów i motocykli. W sumie na listach startowych widniały nazwiska 147 uczestników.



Organizatorzy Columna Medica Baja Poland 2023 przygotowali trasę o długości 656,24 km, z czego 387,2 km stanowił dystans pięciu odcinków specjalnych. Choć, przez cały czas zawodnikom towarzyszyła stabilna, bezdeszczowa pogoda, to na trasie nie brakowało rozległych, głębokich kałuż, a także zabłoconych i śliskich partii.



Pierwszą trójkę, zarówno w klasyfikacji polskiego, jak i czeskiego czempionatu utworzyły duety Hołowczyc/Kurzeja, Małuszyński/Małuszyńska oraz Grajek/Jazic. Najszybszą załogą klasy T4 w mistrzostwach Polski zostali Artur Kordek i Dominik Ragiel (Can-Am Maverick X3), którzy na mecie zameldowali się z przewagą ponad 2,5 minuty nad kolejną z załóg. Z kolei w kategorii TH z pewnego zwycięstwa cieszyli się Piotr Boguta i Inez Kieliba, jadący BMW X6. Równie przekonujący triumf odnieśli Piotr Borys i Michał Goleniewski (Mitsubishi Pajero), najlepsi w grupie T2, przeznaczonej dla załóg w samochodach seryjnych. Z trzech załóg w ciężarówkach do mety dotarły dwie. Najmniej czasu na pokonanie trasy Columna Medica Baja Poland 2023 potrzebowali Michal Valtr, Marek Hyl i Jaroslav Miskolci – czesko-słowacka załoga Iveco Powerstar Torpedo. Klasę SSV, w ramach rundy Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych, wygrali Emil Bożek i Aleksandra Żurek (Cam-Am Maverick X3). Z kolei Tomasz Piluch i Marcin Pawłowski (Mitsubishi Pajero) byli najlepsi w ramach kategorii S2. W gronie zawodników bez licencji sportu samochodowego, uczestniczących w zawodach z cyklu Adventure Pucharu Polski Samochodów Terenowych, najszybsi byli Adam Goński i Wojciech Waleczak (Can-Am Maverick X3 XRS). Najszybszym quadowcem 4. rundy Mistrzostw Polski w Rajdach Baja został Ireneusz Ostafin (Polaris Sportsman XP 1000 S), który walkę o zwycięstwo stoczył z Adamem Krysiakiem korzystającym z bliźniaczego quada. Ostafin był jednocześnie najszybszy w gronie zawodników dysponujących czterokołowcami z napędem na obie osie. Łukasz Pacud, kierowca jedynego w stawce quada z napędem na jedną oś (Yamaha Raptor 700), odebrał puchar za zwycięstwo w kategorii Q2. Wśród motocyklistów najlepiej spisał się Robert Przybyłowski (KTM EXC-F 450), który rzutem na taśmę, na ostatnim oesie, wyprzedził dotychczasowego lidera – Mariana Augustyna (KTM EXC-F 450). Na mecie tych dwóch zawodników dzieliło zaledwie 6,1 sekundy. Kierowcy quadów i motocykli ścigali się również w ramach 4. odsłony tegorocznego Pucharu Polski w Rajdach Baja. W gronie motocyklistów najwięcej punktów wywalczył Grzegorz Kołodziej (KTM EXC 450), a wśród quadowców pierwsze miejsce zajął Piotr Michalak (Polaris Scrambler 1000S).



Kolejną rundą Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja będzie rajd Baja Portalegre w Portugalii (26-28 października). Z kolei uczestników mistrzostw Polski czeka w tym sezonie już tylko finałowa runda – Baja Czarne 2023 (13-15 października). (oprac. mij)