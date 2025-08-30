Rajd Baja Poland wystartował. W sobotę zmagania na poligonie drawskim [GALERIA]

Fot. Bartosz Bakalarczyk

W piątek, 29 sierpnia, w Szczecinie oficjalnie rozpoczęła się tegoroczna edycja Columna Medica Baja Poland – największej imprezy cross-country w Polsce i jednej z najważniejszych w Europie.

Pierwszego dnia emocji nie brakowało. Widowiskowy prolog na 8,87-kilometrowej trasie w północno-zachodniej części Szczecina przyniósł niespodziewane rozstrzygnięcie. Najszybszy czas uzyskała litewska załoga Aivaras Kavaliauskas / Mykolas Paulavičius (Can-Am Maverick X3). W najważniejszej klasyfikacji – Pucharze Europy FIA w rajdach Baja – najlepszy wynik osiągnął jednak Krzysztof Hołowczyc z pilotem Łukaszem Kurzeją (MINI JCW Rally 3.0i). Dzięki temu polski duet, mimo że w klasyfikacji ogólnej musiał ustąpić Litwinom, utrzymał prowadzenie w europejskim cyklu i zyskał przywilej wyboru pozycji startowej na sobotnie odcinki.

Na starcie imprezy pojawiło się aż 208 zawodników z 13 krajów, w tym 23 załogi walczące o punkty do Pucharu Europy FIA, 48 duetów zgłoszonych do mistrzostw Polski oraz motocykliści i quadowcy rywalizujący w krajowych czempionatach. Publiczność mogła podziwiać szeroką gamę maszyn – od najnowszych konstrukcji znanych z Dakaru, po seryjne auta terenowe, zwinne SSV i nawet jedną rajdową ciężarówkę.

Piątkowe wydarzenia zamknęła tradycyjna uroczysta ceremonia startu pod Netto Areną, gdzie zlokalizowana jest baza rajdu.

Co czeka kibiców w sobotę?

Najważniejszy etap Columna Medica Baja Poland odbędzie się w sobotę na poligonie drawskim. To właśnie tam rozstrzygają się losy wielu edycji rajdu – trasa jest niezwykle wymagająca zarówno dla kierowców, jak i dla maszyn.

Załogi samochodowe dwukrotnie pokonają odcinek o długości 149,75 km.

Motocykliści i quadowcy zmierzą się z krótszą, lecz również trudną próbą – 71 km, także przejeżdżaną dwa razy.

Sobotnie zmagania zapowiadają się jako kluczowe w walce o zwycięstwo i mogą mocno przetasować klasyfikację generalną.

(k)