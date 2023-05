Poznaliśmy medalistów Długodystansowych MP Skuterów Wodnych

Fot: Piotr Stefański dla motorowodniacy.org

W Gryfinie, po pięciu wyczerpujących etapach, zakończyły się Długodystansowe Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych. Zawody w tym niecodziennym formacie zostały zorganizowane przez Polaki Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego trzeci raz w historii. Medale wręczono w trzech klasach.

Tegoroczne Długodystansowe MP wystartowały z Płocka 1 maja. Po dwóch etapach rozegranych na Wiśle skuterzyści dotarli do Bałtyku. Trzeci etap odbył się na Zatoce Gdańskiej ze startem i metą w Mechelinkach koło Gdyni. Następnie śmiałkowie ruszyli na zachód, wybrzeżem Bałtyku, pokonując dwa kolejne odcinki Mechelinki – Darłowo i Darłowo – Gryfino.

Trasa Długodystansowych MP Skuterów Wodnych (01-05 maja 2023 r.)

01.05 - Płock-Włocławek (Offshore)

02.05 - Włocławek - Mechelinki

03.05 - Mechelinki (Offshore)

04.05 – Mechelinki - Darłowo

05.05 - Darłowo – Gryfino

Do Długodystansowych Mistrzostw Polski Skuterów wodnych zgłosiło się prawie trzydziestu zawodników, którzy rywalizowali w trzech klasach.

Medaliści w klasie OPEN

1. Michał Pszczółkowski (MOTO H2O Rybnik)

2. Adam Kukla (Prima Jet Łódź)

3. Gabriel Tomala (Prima Jet Łódź)

Medaliści w klasie SPARK

1. Alan Gryt (MOTO H2O Rybnik)

2. Piotr Dudzic (MOTO H2O Rybnik)

3. Robert Porębny (MOTO H2O Rybnik)

Medaliści w klasie STOCK

1. Marek Buga (MOTO H2O Rybnik)

2. Filip Ośmiałowski (MOTO H2O Rybnik)

3. Dariusz Gryt (MOTO H2O Rybnik)

Nieodłączną częścią Długodystansowych MP Skuterów Wodnych był charytatywny rajd na skuterach wodnych "Płyniemy Polsko". To projekt stworzony kilka lat temu przez miłośników ekstremalnych sportowych wyzwań, skupionych przy rybnickim klubie MOTO H2O. Jego pierwsze edycje polegały na opłynięciu Polski na skuterach wodnych. Śmiałkowie startowali z Krakowa, skąd Wisłą kierowali się do jej ujścia. Stamtąd przemieszczali się na zachód wybrzeżem Bałtyku aż do Szczecina, a następnie zmierzali Odrą w kierunku Wrocławia i Rybnika. W tym roku trasa rajdu nazywanego także "Polskim Dakarem na Wodzie" pokrywała się z trasą Długodystansowych MP. "Płyniemy Polsko" to projekt, w którym chodzi o coś więcej – podkreślają jego pomysłodawcy. Podczas imprezy zbierane są środki finansowe pozwalające na organizację całorocznych zajęć z nurkowania dla dzieci z autyzmem i porażeniem mózgowym.

Źródło publikacji: PZMWiNW/motorowodniacy.org