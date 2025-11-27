Pływanie. Zimowe mistrzostwa Polski w Szczecinie

Tak wglądała zimowa rywalizacja w poprzednich latach. FOT. KSI Start Szczecin

Po rocznej przerwie (w ubiegłym roku zawody z powodu braku dostępu do remontowanej Floating Areny przeniesiono do aquaparku Słowianka w Gorzowie) do Szczecina wracają najważniejsze w tej części roku zawody pływackie dla niepełnosprawnych, czyli Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 2025, które potrwają od piątku do niedzieli. Otwarty charakter imprezy daje szansę startu w zawodach także sportowcom zagranicznym i spodziewany jest udział pływaków spoza Europy.

W gronie startujących nie zabraknie uczestników ostatnich paraigrzysk w Paryżu i czołowych postaci reprezentacji Polski. Nasza kadra zmieniła w tym roku podejście do międzynarodowych startów i Polacy pojawiali się niemal na wszystkich zawodach Pucharu Świata. To odpowiedź na formułę kwalifikacji do paraigrzysk w Los Angeles, gdzie kluczowe znaczenie będą miały światowe rankingi. Co prawda tegoroczne wyniki jeszcze w tę pulę się nie zaliczają, ale mają już znaczenie w kwestii rozstawień oraz pełnej wiedzy na temat tego, w jakim kierunku zmierzają najlepsi na świecie.

