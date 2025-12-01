Pływanie. Start z siódemką i szczecińska gwiazda

W niebieskich strojach szczecińskie gwiazdy: Krzysztof Lechniak i Karol Demucha. Fot. Łukasz Misiuro/PZSN START

Zakończyły się dobrze zorganizowane zimowe otwarte mistrzostwa Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych, które od piątku do niedzieli odbywały się na basenie Floating Areny w Szczecinie, a reprezentanci KSI Startu Szczecin zdobyli w trakcie trzydniowych zmagań 7 medali, w tym złoty, dwa srebrne i cztery brązowe, zaś gwiazdą ekipy z grodu Gryfa okazał się Krzysztof Lechniak, ale chyba jeszcze większe słowa uznania należą się jego znacznie młodszemu koledze klubowemu Karolowi Demusze.



Spośród siedmiu szczecińskich krążków, aż trzy wypływał wspomniany na wstępie Lechniak, który w trakcie zawodów zgromadził komplet po jednym złotym, srebrnym i brązowym medalu.

- Za nami bardzo długi i wyczerpujący sezon startowy - podsumował K. Lechniak. - Przeszliśmy wyczerpujące obozy, potem zawody Pucharu Świata i wreszcie wrześniowe mistrzostwa globu w Singapurze. Nie ukrywam, że jestem mocno zmęczony i czekam na chwilę wytchnienia!

A oto komplet medalistów mistrzostw Polski ze szczecińskiego Startu: Krzysztof Lechniak (złoto na 150 metrów stylem zmiennym, srebro na 50 metrów stylem grzbietowym i brąz na 50 metrów stylem klasycznym), Karol Demucha (srebro na 50 metrów stylem klasycznym i brąz na 150 metrów stylem zmiennym), Natalia Czarnuch (brąz na 50 metrów styem klasycznym) oraz Piotr Mejsner (brąz na 50 metrów stylem motylkowym).

Na ogromną uwagę zasługuje kapitalny debiut w rywalizacji seniorów zaledwie 14-letniego szczecinianinas Karola Demuchy, który zakończył start w mistrzostwach ze srebrnym i brązowym medalem.

- Jestem bardzo szczęśliwy, cieszę się z wyników, życiówek i oczywiście medali, więc mogę stwierdzić, że po prostu jest magicznie! - powiedział Karol Demucha po tym jak odebrał swoje trofea.

Osiągnięcia zachodniopomorskich pływaków mocnym akcentem podkreśliła Aleksandra Ochtera, reprezentantka Polski i Startu Koszalin, która podczas trzech startów zdobyła w Szczecinie trzy złota (na 100 i 50 metrów stylem dowolnym oraz na 100 metrów motylkiem), co ma swoją wymowę! Koszalinianka została też najlepszą zawodniczką mistrzostw, a jej wynik na 50 metrów stylem dowolnym (30.47) dał jej w przeliczeniu aż 900 punktów.

W sumie w trakcie rywalizacji czterech zawodników wypełniło minima na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Zawody, które po krótkiej przerwie powróciły z gorzowskiego aquaparku Słowianka do stolicy województwa zachodniopomorskiego, współfinansowane były przez: PFRON, MSiT, PZSN Start, Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin, a partnerem imprezy została firma TENZI. (oprac. mij)

Fot. Łukasz Misiuro/PZSN START

