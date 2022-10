Pływanie. Start poszukuje wolontariuszy

Od 4 do 6 listopada na szczecińskiej pływalni Floating Arena przy ul. Wąskiej odbędą się otwarte międzynarodowe mistrzostwa Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych, a organizator zawodów, klub KSI Start Szczecin, poszukuje wolontariuszy na to wydarzenie.

- Wiadomo już, że obok reprezentantów Polski, w mistrzostwach wystartują także ekipy Kanady, Holandii, Czech, Szwecji, Korei Płd., Kazachstanu, Ukrainy i Indii, a tak duże wydarzenie nie może się odbyć bez pomocy, zaangażowania i dobrego serca wolontariuszek i wolontariuszy - mówią organizatorzy. - Zapraszamy zatem do aktywnego współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia. Wolontariat podczas zawodów to spore wyzwanie, ale każdy w ten sposób może stać się ważnym ogniwem międzynarodowych zawodów. Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie pomoc w przeprowadzeniu rywalizacji sportowej, pomoc w biurze zawodów i pomoc zawodnikom. Zapraszamy zatem do współpracy, gwarantujemy znakomitą atmosferę, niezapomniane wrażenia, nowe doświadczenia i co nie jest bez znaczenie, nie pozwolimy, by wolontariusze byli w trakcie imprezy głodni.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 października e-mailem (biuro@start-szczecin.pl), telefonicznie (91-383-74-30) lub osobiście w siedzibie Startu przy ul. Litewskiej 20. (mij)