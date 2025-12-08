Pływanie. Rekord życiowy Klaudii Tarasiewicz i medale Polaków w mistrzostwach Europy

Klaudia Tarasiewicz woli pływać na zalewach i jeziorach. Fot. MKP Szczecin/Facebook

Od wtorku do niedzieli w Lublinie rozgrywane były mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie, w których startowało ponad pół tysiąca sportowców z 46 krajów (bez Rosji i Białorusi), a Polacy wywalczyli 8 medali, w tym dwa złote (Julia Kozan, Katarzyna Wasick), dwa srebrne (Krzysztof Chmielewski, sztafeta mężczyzn) i cztery brązowe (Michał Chmielewski, Kamil Sieradzki, sztafeta kobiet, sztafeta mieszana).

- W mistrzostwach uczestniczyła tylko jedna zawodniczka z naszego klubu, Klaudia Tarasiewicz, która jednak ostatnio specjalizuje się w pływaniu na otwartych akwenach i z tego powodu od wielu miesięcy trenuje w Olsztynie - powiedział Mirosław Drozd, trener MKP Szczecin. - Nasza pływaczka startowała na 1500 metrów oraz 800 metrów stylem dowolnym i w tej pierwszej konkurencji pobiła rekord życiowy, a na krótszym dystansie popłynęła nieco wolniej, ale w żadnym ze swoich startów nie wywalczyła awansu do finałów.

Po zawodach K. Tarasiewicz mówiła, że cieszy się z udziału w mistrzostwach Starego Kontynentu, ale dodała, że bliższe jej są starty na wodach otwartych...

