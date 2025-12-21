Pływanie. Na zakończenie MP złoto i srebro Wiktorii Guść oraz piątka Zaborowskiego

Tak wyglądał ostatni dzień mistrzowskich zmagań na Floating Arenie. Fot. Rafał OLEKSIEWICZ

Na szczecińskiej Floating Arenie zakończyły się pływackie mistrzostwa Polski na krótkim basenie w kategorii open, młodzieżowców (19-23 lat) oraz juniorów (17-18 lat), a o wynikach seniorów z trzech pierwszych dni informowaliśmy już wcześniej, zaś w niedzielę spośród reprezentantów MKP Szczecin najlepiej spisała się Wiktoria Guść, która triumfowała na 200 metrów stylem zmiennym (2:11.84), a na 100 metrów stylem dowolnym została wicemistrzynią kraju (54.66). Natomiast na 50 metrów stylem motylkowym III miejsce zajął jej kolega klubowy Kacper Czapla (23.02).

Ostatniego dnia mistrzostw nie zabrakło także finałowych wyścigów na długich dystansach, a wśród kobiet na 1500 metrów brąz wywalczyła Weronika Małolepsza (MKP Szczecin, 16:49.43). Z kolei panowie rywalizowali na 800 metrów, a III miejsce zajął Bartosz Staniszewski (MKP Szczecin, 7:50.04). Warto podkreślić, że był to też ostatni wyścig Filipa Zaborowskiego z MKP Szczecin, który ukończył rywalizację na 5. pozycji.

- Cóż, tutaj się wszystko zaczęło i tutaj też wszystko się kończy – zwrócił się do kibiców F. Zaborowski. - Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu dziękuję wam za wszystko!

Mimo że na starcie, z powodu chorób zabrakło kilka znaczących nazwisk, to Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego podkreślała, że zawody stały na naprawdę wysokim poziomie.

- Cieszę się, że byliśmy w Szczecinie i że to tutaj zakończył się sezon Polskiego Związku Pływackiego - podsumowała O. Jędrzejczak. - To był bardzo dobry rok dla polskiego pływania, bo nie tylko zdobywaliśmy wiele medali na imprezach międzynarodowych, ale też podjęliśmy się organizacji mistrzostw Europy, które zostały pozytywnie ocenione zarówno przez European Aquatics, jak i samych zawodników. Życzę wszystkim, żeby 2026 rok również był tak bogaty w sukcesy!

O licznych miejscach na podium pływaków MKP Szczecin w młodszych kategoriach wiekowych poinformował nas trener klubu z grodu Gryfa Tomasz Krzywiecki, a wśród młodzieżowców 4 złote medale wywalczyła Wiktoria Guść (400 metrów stylem zmiennym, 400 metrów stylem dowolnym, 100 metrów stylem dowolnym, 200 metrów stylem zmiennym), dwukrotnym wicemistrzem został Bartosz Staniszewski (1500 metrów stylem dowolnym, 800 metrów stylem dowolnym), zaś Kacper Czapla zdobył srebro (50 metrów stylem motylkowym) oraz brąz (100 metrów stylem motylkowym). Natomiast wśród juniorów 2 złote medale wywalczyła Weronika Małolepsza (800 metrów stylem dowolnym, 1500 metrów stylem dowolnym), która została też wicemistrzynią Polski (400 metrów stylem dowolnym), a na najwyższym stopniu podium stanęła również Julia Iwanow (200 metrów stylem klasycznym). Trzy srebrne krążki przypadły w udziale Annie Dudzie (50 metrów stylem motylkowym, 200 metrów stylem motylkowym, 100 metrów stylem motylkowym). Srebro (800 metrów stylem dowolnym) i dwa brązy (400 metrów stylem dowolnym, 1500 metrów stylem dowolnym) wywalczył Michał Gnaczyński. Mateusz Ciba zajął II miejsce (1500 metrów stylem dowolnym) i III lokatę (800 metrów stylem dowolnym). Na trzecim stopniu podium dwukrotnie stawał Jan Pera (200 metrów stylem grzbietowym, 100 metrów stylem grzbietowym). Ponadto po srebrny medal popłynęła sztafeta męska szczecińskiego klubu 4x100 metrów stylem zmiennym (Jan Pera, Patryk Pronin, Mateusz Janiec, Michał Gnaczyński).

