Pływanie. Na początek złota Klaudii Tarasiewicz i sztafety MKP Szczecin! (akt. 1)

Mistrzowska rywalizacja na Floating Arenie. Fot. Rafał OLEKSIEWICZ

Po dziewięciu latach do Szczecina, a dokładniej na pływalnię Floating Arena, wróciła impreza centralna. To właśnie tam od czwartku odbywają się mistrzostwa Polski w pływaniu w kategorii open, młodzieżowców 19-23 lat oraz juniorów 17-18 lat na krótkim basenie, które kończą sezon pływacki w naszym kraju. Już na rozpoczęcie imprezy złoty medal wywalczyła Klaudia Tarasiewicz, a nieco później mistrzostwo kraju zdobyła z jej udziałem sztafeta MKP Szczecin.

- Cieszę się, że wróciliśmy do Szczecina, a to ważny ruch, bo na pewno będzie to przystanek naszej reprezentacji i innych głównych imprez - mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego. - Najpierw mieliśmy w zachodniopomorskiej stolicy Ligę SMS, a teraz organizujemy zimowe mistrzostwa Polski, a to impreza, która kończy sezon. To ważny ruch, bo przez wiele lat ten obiekt był nieaktywny, ale teraz wiemy, że będzie przystankiem polskiej reprezentacji i głównych imprez Polskiego Związku Pływackiego w najbliższych latach. Mamy dobrą współpracę z miastem, pływalnią i klubem MKP. Do tego prężnie rozwija się tutaj Szkoła Mistrzostwa Sportowego. To wszystko sprawia, że Szczecin odżywa na pływackiej mapie Polski i z tego bardzo się cieszę.

Ostatni raz w Szczecinie pływacy rywalizowali w 2016 roku, kiedy to walczyli o kwalifikacje olimpijskie. Łącznie gród Gryfa był gospodarzem mistrzostw Polski jedenaście razy, ale przez ostatnie dziewięć lat nie było to możliwe ze względu na remont obiektu. Teraz piękna pływalnia ponownie może gościć najlepszych zawodników w kraju.

Tradycyjnie w czwartek rano odbyły się eliminacje do popołudniowych finałów, a jako pierwsze o medale walczyły sztafety. Ostatecznie na dystansie 4x50 metrów wśród kobiet najszybsze okazały się zawodniczki KU AZS UW (Natalia Janiszewska, Barbara Mazurkiewicz, Lena Drynkowska, Aleksandra Polańska) z czasem 1:50.18. Warszawianki wyprzedziły przedstawicielki MKS Juvenia Wrocław (Alicja Szwabińska, Paula Żukowska, Dominika Sztandera, Adrianna Szwabińska, czas 1:50.35), a brązowe medale odebrały Elena Włodarczyk, Wiktoria Piotrowska, Aleksandra Sierpień i Sara Mose z AZS AWF Warszawa (1:52.10).

Wśród panów na tym dystansie zwyciężyła MKS Trójka Łódź (Olivier Urbaniak, Piotr Sadłowski, Jan Kałusowski, Nestor Zinkowskij, czas 1:34.72) przed AZS KU Politechniki Opolskiej (Paweł Smoliński, Maksymilian Kunicki, Dawid Wiekiera, Szymon Mróz, czas 1:36.53) oraz KU AZS UW 1 (Oliwier Górka, Dawid Malik, Jan Wermiński, Maciej Leszczyński, 1:38.07).

Następnie zawodniczki i zawodnicy ścigali się na najdłuższych indywidualnych dystansach, czyli 800 metrów (kobiety) i 1500 metrów (mężczyźni) stylem dowolnym. Po wyścigach w seriach ostatecznie mistrzynią Polski została Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin) z czasem 8:40.06, która na podium wyprzedziła Klarę Kowalską (KU AZS UMCS Lublin, 8:42.19) i Weronikę Małolepszą (MKP Szczecin, 8:47.13). Z kolei wśród panów dominował Bartosz Kapała (MTP Kormoran Olsztyn, 14:35.47), który zdeklasował rywali bowiem drugi był Mikołaj Litoborski (OŚ AZS w Poznaniu) z czasem 14:52.28, a trzeci Bartosz Staniszewski (MKP Szczecin) z rezultatem 15:01.25.

Następnie zawodnicy startowali już na znacznie krótszych dystansach, a emocjonująco zapowiadała się rywalizacja na 50 m stylem dowolnym. Wśród kobiet wygrała Julia Maik z Kaliskiego KS Włókniarz 1925 Kalisz (24.74), a srebrny medal zawisł na szyi Adrianny Szwabińskiej (MKS Juvenia Wrocław, 24.77). Podium uzupełniła Gabriela Bortlisz (MUKP Warszawianka-Wodny Park, 25.24). Z kolei wśród panów rekord życiowy pobił Kamil Sieradzki (AZS AWF Katowice), który został mistrzem Polski na tym dystansie (21.21), a stoczył świetną rywalizację m.in. z Piotrem Ludwiczakiem (Kaliski KS Włókniarz 1925 Kalisz, 21.42) i Mateuszem Chowańcem (AZS AWF Katowice, 21.63).

Jeśli chodzi o 100 m stylem motylkowym, to mistrzami Polski 2025 zostali Flawia Kamzol (UKS SMS Galicja Kraków, 58.25) oraz ponownie Sieradzki, który znów pobił swoją życiówkę! (50.48). Srebrne medale odebrali z kolei Wiktoria Piotrowska (AZS AWF Warszawa, 58.33) i Adrian Jaśkiewicz (KU AZS UW, 50.66), a brązowe trafiły do Gabrieli Król (AZS AWF Katowice, 58.52) i Michała Poprawy (AZS AWF Katowice, 50.85)

Jeśli chodzi o męski tytuł na 200 m stylem grzbietowym, to cały czas należy do jednego zawodnika, czyli… Radosława Kawęckiego! Zawodnik AZS AWF Warszawa wywalczył swoje 12. mistrzostwo Polski i wciąż dominuje na tym dystansie! (1:51.68). Drugie miejsce zajął Filip Suchański (KU AZS UMCS Lublin, 1:53.38), a trzeci Mateusz Bieńkowski (UKS Żabianka Gdańsk, 1:53.38). Wśród kobiet na tym dystansie złotą medalistką została Julia Smurzyńska (UKS SMS Galicja Kraków, 2:07.98), druga była Zuzanna Kuczmar (UKP Polonia Warszawa, 2:11.33), a trzecie Natalia Janiszewska (KU AZS UW, 2:11.38).

– Tak, doskonale pamiętam, jak 14 lat temu w tej pływalni zdobywałem tytuł mistrza Europy. Ostatnio nawet wspominałem to z kolegą – uśmiecha się Kawęcki. – Teraz dalej mi się dobrze pływa na tym basenie, choć przed przebudową równiez lubiłem tutaj przyjeżdżać na obozy czy zawody. Śmieję się, że niektórzy z moich rywali mogliby być moimi dziećmi. Atmosfera dalej jest fajna, a ja po prostu kocham ten sport i rywalizację, więc dalej pływam.

Ostatnim indywidualnym dystansem w czwartkowej rywalizacji był wyścig na 100 m stylem zmiennym. Wśród kobiet zostały rozdane złoty i… dwa srebrne medale, bowiem ten sam czas (1:01.48) zanotowały Adrianna Szwabińska z MKS Juvenia Wrocław i Kinga Paradowska ze Stowarzyszenia AZS WSG. Wygrała natomiast Gabriela Król z AZS AWF Katowice (1:01.25). Wśród panów wygrał Kacper Majchrzak (KS Warta Poznań, 52.95) przed Olivierem Urbaniakiem (MKS Trójka Łódź, 53.57) i Michałem Poprawą (AZS AWF Katowice, 53.94).

Czwartkowe zawody zakończyła rywalizacja na dystansie 4x200 metrów stylem dowolnym. U pań zwyciężyły zawodniczki MKP Szczecin (Wiktoria Guść, Natalia Duda, Anna Duda i Klaudia Tarasiewicz, czas 8:06.94), drugie były zawodniczki KU AZ SUW (Aleksandra Polańska, Julia Kulik, Katarzyna Szlęk, Maja Nowak, 8:08.15), a trzecie MKS Juvenia Wrocław (Anna Traczyk, Paula Żukowska, Nicola Piebiak, Adrianna Szwabińska, 8:08.18). Z kolei w męskich wyścigach mistrzami Polski została ekipa AZS AWF Katowice (Dominik Dudys, Michał Pruszyński, Maciej Hebel, Kamil Sieradzki, 7:10.24), a na podium znalazły się też UKS GIM 92 Ursynów (Aleksander Bluj, Piotr Wiraszka, Jakub Krawczyk, Mateusz Stawicki, 7:17.48) i MKP Szczecin 1 (Filip Zaborowski, Bartosz Darul, Bartosz Staniszewski, Michał Gnaczyński, 7:17.86).

Piątkową rywalizację finałową rozpoczęły wyścigi mieszanych sztafet 4x50 metrów stylem zmiennym. Najszybsi okazali się pływacy KU AZS UW (Barbara Mazurkiewicz, Katarzyna Szlęk, Adrian Jaśkiewicz, Aleksander Styś), którzy przypłynęli na metę z czasem 1:41.49, czyli lepszym od dotychczasowego rekordu Polski! Tym samym pokonali też drugich zawodników AZS KU Politechniki Opolskiej (Dominika Trentkiewicz, Szymon Mróz, Dawid Wiekiera, Aleksandra Cieplak, 1:41.58) oraz trzecich reprezentantów MUKP Warszawianka- Wodny Par (Michał Szymczyk, Anna Bonecka, Franciszek Rutkowski, Gabriela Bortlisz, 1:43.77).

Z kolei pierwszym dystansem indywidualnym, na którym poznaliśmy mistrzów Polski 2025, było 200 m stylem dowolnym. Tutaj najszybsi okazali się Dominika Kossakowska (KU AZS UMCS Lublin, 1:58.32) i Kamilowi Sieradzkiemu (AZS AWF Katowice, 1:42.83), srebrne medale przypadły Zuzannie Famulok (AZS AWF Katowice, 1:58.36) i Julianowi Świderskiemu (MKS Jedynka Łódź, 1:46.16), a brązowe Julii Kulik (KU AZS UW, 1:58.94) i Piotrowi Niestujowi (Salos Cortile Kielce, 1:46.20).

Jeśli chodzi o 50 m stylem klasycznym, to złotymi medalistami zimowych mistrzostw Polski zostali Dominika Sztandera (MKS Juvenia Wrocław, 29.30) i Jan Kałusowski (MKS Trójka Łódź, 26.15). Drugie miejsca wywalczyli Barbara Mazurkiewicz (MKS Juvenia Wrocław, 29.30) i Dawid Wiekiera (AZS KU Politechniki Opolskiej, 26.53), a trzecie Ewa Wrona (AZS AWF Katowice, 30.32) i Jan Barczyk (UKS Omega Olkusz, 26.93).

– Czuję się fantastycznie, bo udowodniłam sobie, że potrafię szybko pływać na tym dystansie – mówi Sztandera, która wywalczyła ten tytuł po siedmiu latach. – Jak widać, tego się nie zapomina z dnia na dzień, ale to wszystko jest w ciele i mięśniach. Ale nie spodziewałam się, że popłynę tak szybko! Nie czułam tego, a naprawdę zanotowałam niezły wynik. Nie myślałam o rekordzie Polski, chciałam dziś popłynąć po prostu najszybciej, jak dam radę. Lubię Szczecin i fajnie, że tutaj wróciliśmy po tych kilku latach nieobecności.

Kałusowski jest natomiast zadowolony z obrony tytułu z dobrym wynikiem. – To drugi rezultat w historii! Nie ukrywam, że chciałem złamać barierę 26 sekund, no ale się nie udało. Wynik i tak jest bardzo dobry, więc się cieszę. Jeśli chodzi o basen w Szczecinie, to jest szybki, co zresztą widać po wynikach. Sezon faktycznie się kończy i jestem z niego zadowolony, choć jak każdy sportowiec, zawsze znajdę jakieś mankamenty – uśmiecha się zawodnik MKS Trójka Łódź.

Kolejnym dystansem, na którym rywalizowano o mistrzostwo Polski w Szczecinie, było 100 m stylem grzbietowym. Tutaj najszybsi okazali się Paulina Peda (AZS AWF Katowice, 58.78) i jej klubowy kolega Aleksander Sienkiewicz (24.45), którzy wyprzedzili na podium drugich Varvarę Hlushchenko (UKS G-8 Bielany Warszawa, 59.23) i Tomasza Polewkę (MKP Szczecin, 24.74) oraz trzecich Julię Smurzyńska (UKS SMS Galicja Kraków, 59.42) i Radosława Kawęckiego (AZS AWF Warszawa, 51.65). Sponsorem głównym Polskiego Związku Pływackiego jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., reprezentację wspiera też Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– Jestem bardzo zadowolona i można powiedzieć, że cały sezon pływałam na równym poziomie. Myślałam, że będzie dużo szybciej, niż tydzień temu na ME masters w Lublinie, ale nie ma co marudzić. Jestem zadowolona! – uśmiecha się Peda. – Tęskniłam za startami w Szczecinie, ale nie ukrywam, że myślami jestem już na długim basenie. A tutaj popłynę jeszcze 50 m stylem grzbietowym i mam nadzieję, że wesprę nasze katowickie sztafety. Nie powiedziałam więc ostatniego słowa na tych mistrzostwach Polski!

Ostatnim dystansem indywidualnym w piątek było 400 m stylem zmiennym. Wśród kobiet na podium stanęły Kinga Paradowska (Stowarzyszenie AZS WSG, 4:41.93), Oliwia Przybylska (KU AZS UMCS Lublin, 4:48.41), Gabriela Herbreder (UKS GIM 92 Ursynów, 4:50.54). Z kolei w męskiej rywalizacji swój drugi złoty medal w Szczecinie wywalczył Bartosz Kapała (MTP Kormoran Olsztyn, 4:12.51), srebro przypadło Filipowi Suchańskiemu (KU AZS UMCS Lublin, 4:13.87), a brąz Mikołajowi Miłkowskiemu (UKS 48 Warszawa Śródmieście, 4:14.14).

Piątkową rywalizację zakończyła sztafet 4x100m stylem dowolnym. Wśród kobiet kolejne medale odebrały zawodniczki AZS AWF Katowice (Gabriela Król, Paulina Peda, Zuzanna Famulok, Iga Łapeta), bowiem zwyciężyły z czasem 3:43.44. Drugie miejsce zajęły zawodniczki KU AZ SUW (Julia Kulik, Maja Nowak, Katarzyna Szlęk, Aleksandra Polańska), a trzecie UKS G-8 Bielany Warszawa (Weronika Jurczuk, Aleksandra Czubik, Varvara Hlushchenko, Małgorzata Bogatek, 3:46.42). U panów triumfowali również pływacy AZS AWF Katowice (Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec, Michał Pruszyński, Kamil Sieradzki, 3:12.03), drudzy byli zawodnicy KS Warta Poznań (Albert Warzocha, Gustaw Warzocha, Dominik Makowski, Kacper Majchrzak, 3:17.37), a trzeci KU AZS UW (Dawid Malik, Oliwier Górka, Marcin Panasiuk, Maciej Leszczyński, 3:18.53).

Zawody potrwają do niedzieli, eliminacje od godz. 9, finały od godz. 16. Wstęp wolny. (oprac. mij)

