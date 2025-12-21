Pływanie. Młodzieżowe rekordy Polski i niespodzianki trzeciego dnia pływackich MP w Szczecinie!

Kolejne znakomite wyniki zanotowali pływacy, którzy startują w mistrzostwach Polski kategorii open, młodzieżowców 19-23 lat oraz juniorów 17-18 lat na krótkim basenie. Swoje pierwsze seniorskie złoto w karierze wywalczył Aleksander Styś, dla którego to najlepszy sezon w karierze.

Sobotnia rywalizacja w finałach rozpoczęła się od wyścigów sztafety mieszanej 4x50 m stylem dowolnym. Zwyciężyli reprezentanci MUKP Warszawianka-Wodny Park (Michał Szymczyk, Gabriela Bortlisz, Konrad Madey, Anna Bonecka, 1:34.38) przed AZS KU Politechniki Opolskiej (Szymon Mróz, Aleksandra Cieplak, Paweł Smoliński, Paulina Jaśniecka) i AZS AWF Warszawa (Sara Mose, Wiktor Tkacz, Kacper Klimczak, Wiktoria Radek, 1:35.21).

Niespodzianki mieliśmy za to na dystansie 200 m stylem motylkowym, ponieważ wśród kobiet zwyciężyła Wiktoria Piotrowska (AZS AWF Warszawa), dla której… nie jest to koronny dystans. Czas 2:12.49 pozwolił jej nie tylko pokonać m.in. drugą Klarę Kowalską (KU AZS UMCS Lublin, 2:13.25) i trzecią Zuzannę Famulok (AZS AWF Katowice, 2:13.26), ale także odebrać złoty medal. – Emocje nie znają teraz granic, bo w ogóle nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy – uśmiecha się Piotrowska. – To dla mnie bardziej dystans pod zabawę, a nie główną rywalizację, więc tym bardziej jestem zadowolona. Jeśli chodzi o basen w Szczecinie, to pływam już 15 lat, a byłam w nim po raz pierwszy Jest jednak szybki, więć to dla mnie kolejne miłe zaskoczenie. Jestem dobrze przygotowana, więc mam siły w końcówce sezonu, a jeszcze kilka startów przede mną.

Wśród mężczyzn na tym dystansie triumfował natomiast Damian Chrzanowski z WKS Śląsk Wrocław, który wrócił na najwyższy stopień podium po kilku latach przerwy (1:53.06). Drugi był Adrian Jaśkiewicz (KU AZS UW), który przegrał o jedną setną! Na najniższym stopniu podium stanął natomiast Jan Zubik z UKP Polonia Warszawa (1:53.38). – Od długiego czasu nie dochodziłem do swojej życiówki, a teraz zabrakło mi zaledwie 0.06 sekundy, więc naprawdę jestem zadowolony – mówi złoty medalista. – Na złoto ponownie czekałem trzy lub cztery lata, dlatego mam się z czego cieszyć. Wróciłem też na basen do Szczecina, gdzie kiedyś ścigałem się na długiej pływalni, ale ta szybkość pozostała.

Bardzo ciekawie było również na dystansie 50 m stylem grzbietowym. Wśród pań triumfowała Varvara Hlushchenko z UKS G-8 Bielany Warszawa (27.13). Druga była Paulina Peda (AZS AWF Katowice, 27.38), a trzecia jej klubowa koleżanka Kinga Kempa (27.66). Z kolei wśród panów swój pierwszy złoty medal seniorskich mistrzostw Polski wywalczył Aleksander Styś z KU AZS UW (23.35), a na podium znaleźli się też Tomasz Polewka (MKP Szczecin, 23.50) i Aleksander Sienkiewicz (AZS AWF Katowice, 23.79). Sponsorem głównym Polskiego Związku Pływackiego jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., reprezentację wspiera też Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– Liczyłem na medal, ale nie spodziewałem się, że zdobędę złoto. Miałem świetnych rywali, a wywalczyłem bardzo istotny dla mnie krążek, bo to mój pierwszy tytuł w seniorach. Szczecin zapamiętam więc bardzo dobrze, tak samo jak nową pływalnię, która jest bardzo fajna. Zresztą, cały ten sezon jest dla mnie wyśmienity, najpierw miałem okazję popłynąć na mistrzostwach Europy, a teraz mam seniorskie złoto. Bardzo się cieszę – mówi Styś.

Na 200 metrów stylem klasycznym wśród kobiet niespodzianki nie było. Zwyciężyła Kinga Paradowska ze Stowarzyszenia AZS WSG (2:23.08) przed Ewą Wroną (AZS AWF Katowice, 2:24.19 i Barbarą Mazurkiewicz (KU AZS UW, 2:24.70). Z kolei u panów triumfował Jan Kałusowski z MKS Trójka Łódź (2:05.09), drugie miejsce wywalczył Dawid Wiekiera z (AZS KU Politechniki Opolskiej, 2:05.19), a trzecie Marcel Jureko (UKP Jedynka Elbląg, 2:07.87 - rekord Polski 17-latków).

– Spełniłam swój cel jeśli chodzi o medal, ale o czas już niekoniecznie. Bardzo zależało mi na rekordzie życiowym i jednocześnie kraju. Niestety się nie udało i czegoś tutaj zabrakło. Może za bardzo chciałam? Złoto jednak zawsze mocno cieszy. Ten sezon był niełatwy, bo cały czas próbowałam wywalczyć minimum na mistrzostwa Europy. Było też trochę przeciążeń… Na pewno wspólnie z trenerem przeanalizujemy jeszcze cały rok i wyciągniemy wnioski – opowiada Paradowska.

Ostatnią indywidualną konkurencją w sobotę były wyścigi na 400 m stylem dowolnym. Tutaj najszybsi okazali się Wiktoria Guść (MKP Szczecin, 4:08.13) oraz Kamil Sieradzki (AZS AWF Katowice, 3:40.40). Srebrne medale odebrali Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin, 4:11.36) i Bartosz Kapała (MKP Kormoran Olsztyn, ), a brązowe Klara Kowalska (KU AZS UMCS Lublin, 4:12.82) i Aleksander Bluj (UKS GIM 92 Ursynów, 3:43.40 - rekord Polski 16-latków).

Tradycyjnie już cały dzień rywalizacji zakończyła sztafeta, a tym razem padło na mieszaną na dystansie 4x100 m stylem zmiennym. Złote medale mistrzostw Polski odebrali zawodnicy KU AZS UW (Aleksander Styś, Adrian Jaśkiewicz, Barbara Mazurkiewicz, Aleksandra Polańska, 3:43.28), srebrne AZS AWF Katowice 1 (Paulina Peda, Kamil Sieradzki, Ewa Wrona, Mateusz Chowaniec, 3:47.74), a brązowe AZS AWF Katowice 2 (Aleksander Sienkiewicz, Zuzanna Famulok, Maksymilian Cerlich, Gabriela Król, 3:47.74)

Niedziela będzie ostatnim dniem zawodów, eliminacje rozpoczną się o godz. 9, a finały o godz. 16. Wstęp wolny.

