Pływanie. Filip Zaborowski kończy karierę

Pływanie. Filip Zaborowski kończy karierę
Filip Zaborowski lubi pływać w Szczecinie. Fot. Ryszard PAKIESER  

W czwartek na szczecińskiej Floating Arenie rozpoczną się zimowe mistrzostwa Polski w pływaniu na krótkim basenie w trzech kategoriach wiekowych: seniorów, młodzieżowej do lat 23 oraz juniorów do lat 18, a zmagania potrwają do niedzieli.

W barwach MKP Szczecin po raz ostatni wystartuje Filip Zaborowski (w stylu dowolnym na 200 i 400 metrów oraz w sztafecie), który w mediach społecznościowych nieoczekiwanie poinformował, iż kończy właśnie kończy długą i owocną karierę. Przypomnijmy, że był wielokrotnym mistrzem Polski, brązowym medalistą uniwersjady oraz dwa razy wywalczył III miejsce w sztafecie podczas światowych igrzysk wojskowych. (mij)

