Pływanie. Cztery dni z gwiazdami na Floating Arenie!

Filip Zaborowski po raz ostatni popłynie po medale otwartych mistrzostw kraju... Fot. Facebook

Po dziewięciu latach przerwy, spowodowanej problemami z basenem, najlepsi pływacy w kraju ponownie pojawią się w grodzie Gryfa, by walczyć o medale mistrzostw Polski, a będą wśród nich m.in. czołowi reprezentanci MKP Szczecin: Wiktoria Guść, Klaudia Tarasiewicz, Kacper Czapla i kończący karierę Filip Zaborowski.

REKLAMA

Rywalizacja na krótkim basenie odbędzie się we Floating Arenie w dniach 18-21 grudnia. Na starcie pojawi się niemal 700 zawodników reprezentujących 133 kluby. Szczecin będzie gospodarzem krajowego czempionatu po raz jedenasty. Zimą zawody odbywały się tam w 1966, 1983, 1987 i 2010 roku. Z kolei latem czołowi polscy pływacy pojawili się tam po raz ostatni w 2016 roku i były to jednocześnie zawody kwalifikacyjne na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro.

- Cieszymy się, że wracamy do Szczecina, bo Floating Arena to świetny obiekt, który pamięta przecież organizację mistrzostw Europy na krótkiej pływalni w 2011 roku, więc liczymy na ciekawą rywalizację i dobre wyniki – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak. - Za nami udane występy polskich pływaków na mistrzostwach Starego Kontynentu w Lublinie. Sporą część kadry będzie można zobaczyć w akcji w grodzie Gryfa. To mistrzostwa Polski w kategorii open, ale też młodzieżowców oraz juniorów 17- i 18-letnich. Będziemy więc przyglądać się równie uważnie tym, którzy w niedalekiej przyszłości będą walczyć o dołączenie do naszej seniorskiej reprezentacji.

Reprezentanci Polski zaledwie dziesięć dni temu zakończyli czempionat naszego kontynentu. Biało-Czerwoni wywalczyli w Lublinie aż 8 medali: 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe. Padło też wiele rekordów życiowych i rekordów kraju. Wśród uczestników zawodów w Szczecinie pojawi się aż 18 osób, które startowały w Aqua Lublin.

Już pierwszego dnia na dystansie 50 m stylem dowolnym wystąpi m.in. triumfatorka sprinterskiej rywalizacji, Katarzyna Wasick. Reprezentantka AZS AWF Katowice pływała ostatnio także w mistrzostwach Europy Masters, poprawiając rekordy świata w kategorii wiekowej 30-34 lata na 50, 100 i 200 m stylem dowolnym oraz w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym. Intensywną końcówkę roku ma w planach brązowy medalista ME na dystansie 200 m stylem dowolnym, Kamil Sieradzki. Klubowy kolega Wasick został zgłoszony do startu w aż ośmiu konkurencjach (50, 100, 200 i 400 m stylem dowolnym, 50, 100 i 200 m stylem motylkowym oraz 200 m stylem zmiennym). Na starcie staną też medaliści ze sztafet: Julia Maik, Mateusz Chowaniec, Piotr Ludwiczak, Jan Kałusowski i Aleksander Styś. Ciekawe konfrontacje czekają kibiców chociażby w stylu klasycznym. Na dystansie 50 metrów staną obok siebie dwie zawodniczki mające rekordy życiowe poniżej 30 sekund: Dominika Sztandera i Barbara Mazurkiewicz. Z kolei wśród mężczyzn Kałusowskiego czeka starcie z klubowym kolegą z Trójki Łódź, Janem Gajdą oraz Dawidem Wiekierą z AZS KU Politechniki Opolskiej. Na czele list poszczególnych konkurencji najczęściej pojawia się Aleksandra Knop. Reprezentantka UKS 190 Łódź ma najlepsze czasy zgłoszeń na 1500 m stylem dowolnym, 200 m stylem grzbietowym oraz 200 i 400 m stylem zmiennym.

Eliminacje będą się rozpoczynać codziennie, od czwartku do niedzieli włącznie, o godz. 9, natomiast początek wyścigów finałowych w czwartek i piątek zaplanowano na godz. 17, a w sobotę i niedzielę – na godz. 16. W trakcie czterodniowej rywalizacji medale zostaną rozdane w 47 konkurencjach. Wstęp na Floating Arenę będzie bezpłatny! (oprac. mij)

REKLAMA