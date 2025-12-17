Pływanie. Czapla myśli o podium mistrzostw Polski

Wiktoria Guść z medalem Uniwersjady. Fot. archiwum MKP

Od czwartku do niedzieli na szczecińskiej Floating Arenie przy ul. Wąskiej odbywać się będą zimowe mistrzostwa Polski w pływaniu na krótkim basenie w trzech kategoriach wiekowych: otwartej, czyli seniorów, młodzieżowej do lat 23 oraz juniorów do lat 18 i z rywalami z całego kraju współzawodniczyć będą czołowi reprezentanci MKP Szczecin.

Po raz pierwszy od 14 lat, kiedy to emocjonowaliśmy się pływackimi mistrzostwami Europy, odbędzie się w stolicy województwa zachodniopomorskiego wyczynowa impreza na basenie, bo wakacyjne mistrzostwa Europy ratowników wodnych były nieco niszową dyscypliną. Niedługo po zakończeniu mistrzostw Europy na krótkim basenie w Lublinie, podczas których Polacy wywalczyli sporo medali, kibice pływania kierują swoje oczy na gród Gryfa, a pierwszego dnia zostaną rozegrane m.in. finały na 100 m stylem zmiennym kobiet i mężczyzn.

Jeśli chodzi o pływaków MKP Szczecin, to faworytem do medalu, a może nawet złotego, jest Kacper Czapla, który jednak lepiej czuje się na dłuższym basenie. Nadzieje wiążemy też z Wiktorią Guść i Klaudią Tarasiewicz, która ostatnio woli jednak pływać na otwartych akwenach. W Szczecinie razem z seniorkami powinna powalczyć też młodziutka Natalia Duda, która ostatnio jest w rewelacyjnej formie, co potwierdza w zawodach juniorskich.

Przypomnijmy, że podczas minionego weekendu, szczecińska młodzież znakomicie zaprezentowała się na mistrzostwach kraju juniorów. W Bydgoszczy podczas MP do lat 15 MKP Szczecin wywalczył 8 medali, w tym 6 złotych (Natalia Duda 3, Olga Męch 2 i Adam Stachowiak) oraz 2 srebrne (Natalia Duda i Olga Męch). Natomiast podczas MP do lat 16 w Gorzowie, szczecińska młodzież zdobyła 7 krążków, w tym złoto (Szymon Zieliński), 4 srebra (Jacek Jankowski 2, Szymon Zieliński i sztafeta chłopców 4x200 st. dow) oraz 2 brązy (Eryk Korona i sztafeta chłopców 4x100 m st. zm.). Wielu naszych utalentowanych juniorów ujrzymy zapewne na Floating Arenie od czwartku do niedzieli... Przypominamy, że wstęp na trybuny jest wolny, więc zachęcamy do kibicowania oraz wspierania naszych zawodników! (mij)

