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Pływanie. 6 medali Szczecinian

Data publikacji: 19 czerwca 2026 r. 08:32
Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2026 r. 08:32
Pływanie. 6 medali Szczecinian
Szczecinianie w Gorzowie. Fot. KSI START Szczecin  

Z sukcesami wrócili pływacy KSI Startu Szczecin z tegorocznych parapływackich mistrzostw Polski seniorów, które odbyły się w Gorzowie, a złoty medal wywalczył Karol Demucha w wyścigu na dystansie 150 metrów stylem zmiennym, a ponadto Szczecinianin sięgnął też po brąz na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym.

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Tytuł wicemistrza kraju - i to dwukrotnie - zdobył kolega klubowy Demuchy, Patryk Karliński na 50 i 100 metrów stylem dowolnym, a w tym drugim wyścigu pobił swój rekord życiowy. Osiągnięte wyniki sprawiły, że został drugim zawodnikiem całych mistrzostw, gdzie pod uwagę brane były najlepsze rezultaty w przeliczeniu na punkty światowej federacji.

Na najniższym stopniu podium stanęło też dwoje reprezentantów klubu z grodu Gryfa: Natalia Czarnuch na 50 metrów stylem klasycznym oraz Piotr Mejsner na 50 metrów stylem motylkowym. Blisko podium uplasował się Adrian Kornienko, który z rekorder życiowym finiszował na 5. miejscu w wyścigu na 200 metrów stylem dowolnym.

(mij)



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