Piłka wodnia. Arkonia postraszyła Alfę

Szczecińscy waterpoliści mieli wyczerpujący weekend, bo mierzyli się z rywalami z podium tabeli i najpierw pojechali do Gorzowa, po czym wrócili do domu, a wczesnym rankiem wyruszyli w podróż kolejową do stolicy. Obecnie Arkonia z 3 punktami zajmuje 7. miejsce.

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: IN-IN TANIE UBEZPIECZENIA ALFA Gorzów - ARKONIA WATERPOLO Szczecin 20:10 (3:4, 6:1, 8:3, 3:2)

ARKONIA: Filip Mariuk - Karol Walkowiak 3, Wojciech Biegała 2, Bartosz Sawicki 2, Iwan Suszkin 1, Kacper Jarota 1, Wiktor Dziarmaga 1, Wojciech Wilczarski, Adrian Łukasik, Kacper Ludek, Daniel Sochacki, Mateusz Łukasik, Grzegorz Strączek, Xavier Wróbel

Na gorzowskiej Słowiance podopieczni trenera Andrzeja Zabdyra z dużym animuszem rozpoczęli zawody z faworytami i po pierwszej kwarcie prowadzili. Później było już trudniej, a szczególnie gdy po 3 przewinieniach z czerwoną kartką basen musiał opuścić Biegała…

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: NEKERA AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI WATERPOLO Warszawa - ARKONIA WATERPOLO Szczecin 16:7 (5:1, 4:2, 3:0, 4:4)

ARKONIA: Filip Mariuk - Karol Walkowiak 1, Wojciech Biegała 1, Bartosz Sawicki 1, Kacper Ludek 1, Kacper Jarota 1, Wiktor Dziarmaga 1, Mateusz Łukasik 1, Rafał Agaciński, Iwan Suszkin, Wojciech Wilczarski, Adrian Łukasik, Daniel Sochacki, Grzegorz Strączek, Xavier Wróbel

W Warszawie najlepsza w wykonaniu Szczecinian była zremisowana czwarta kwarta, a przy lepszej skuteczności, wynik mógł być nieco lepszy... ©℗ (mij)

