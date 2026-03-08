Piłka wodna. Wysoka porażka Arkonii

Szczecińscy piłkarze wodni, którzy w pierwszej rundzie na Floating Arenie nieznacznie ulegli dwoma golami Poznaniakom, w rewanżu w aquaparku Termy Maltańskie w niedzielny wieczór doznali wysokiej porażki i z dorobkiem 3 punktów zajmują 7. miejsce w tabeli.

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: Waterpolo Poznań - Arkonia Waterpolo Szczecin 21:8 (8:1, 4:2, 4:2, 5:3)

ARKONIA: Filip Mariuk - Wojciech Biegała 2, Daniel Sochacki 2, Adrian Łukasik 1, Kacper Ludek 1, Bartosz Sawicki 1, Grzegorz Strączek 1, Iwan Suszkin, Rafał Agaciński, Wiktor Dziarmaga, Karol Walkowiak, Mateusz Łukasik, Xavier Wróbel

Mecz rozstrzygnął się praktycznie już w pierwszej kwarcie, w której miejscowi szybko objęli prowadzenie 6:0. W zespole gospodarzy wyróżniono najskuteczniejszego strzelca, zdobywcę 6 goli Adama Ptasznika, a w Arkonii najlepszym był Sawicki. Za próbę uderzenia przeciwnika czerwoną kartkę otrzymał Agaciński, który nie będzie mógł wystąpić w najbliższym spotkaniu ligowym 22 marca w stolicy z liderem Nekera AZS Uniwersytet Warszawski Waterpolo. ©℗

(mij)

