Piłka wodna. Porażka Arkonii z mistrzem

Szczecinianie nie sprostali warszawskim studentom. Fot. Paulina IWANEJKO

W ekstraklasie piłkarzy wodnych młoda drużyna Arkonii Waterpolo Szczecin na swej pływalni nie dała rady stawić czoła ubiegłorocznemu mistrzowi Polski, zespołowi Nekera AZS Uniwersytet Warszawski i wysoko przegrała 6:26 (0:10, 3:6, 2:4, 1:6), a po dwóch porażkach szczecinianie z zerowym dorobkiem zajmują przedostatnie miejsce, ale mogą je poprawić, bo mają dwa spotkania zaległe. W pojedynku z aktualnymi wiceliderami ze stolicy, dwie bramki dla drużyny trenera Andrzeja Zabdyra strzelił Rafał Agaciński, a po jednym trafieniu zanotowali: Konrad Czapczyński, Kacper Jarota, Wojciech Biegała i Mateusz Łukasik.

Na Floating Arenie odbyła się wstępna runda eliminacji mistrzostw Polski młodzików do lat 13 w piłce wodnej, a Arkonia Waterpolo Szczecin pokonała Stilon GKPW 59 Gorzów 24:6 i uległa Szkole Gortata Waterpolo Poznań 0:16 oraz Alfie Gorzów 10:14. ©℗

