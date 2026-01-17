Piłka wodna. Polonia podtopiła Arkonię [GALERIA]

Szczecinianie długo stawiali opór Bytomianom. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Szczecińska młodzież świetnie rozegrała pierwszą kwartę i do końca pierwszej połowy dotrzymywała pola silniejszym fizycznie bytomianom, ale po przerwie naszym zawodnikom brakowało już sił...

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: ARKONIA WATERPOLO Szczecin - JOB CENTER MEGA-INVEST POLAND WTS POLONIA Bytom 11:18 (4:2, 2:4, 2:6, 3:6)

ARKONIA: Filip Mariuk - Wojciech Biegała 4, Kacper Jarota 3, Iwan Suszin 1, Adrian Łukasik 1, Wiktor Dziarmaga 1, Karol Walkowiak 1, Kacper Ludek, Bartosz Sawicki, Rafał Agaciński, Xavier Wróbel, Mateusz Łukasik, Wojciech Wilczarski

Najlepszym zawodnikiem Arkonii wybrano jej bramkarza Filipa Mariuka. Podczas meczu doszło do nieprzyjemnego incydentu, bo waterpolista Polonii Radosław Paczyna kopnął Szczecinianina Walkowiaka, który został odwieziony do szpitala i konieczne było założenie 4 szwów. Winowajca ukarany został czerwoną kartką. ©℗ (mij)

