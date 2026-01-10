Piłka wodna. Pierwsza wygrana Arkonii

Pierwszą kwartę miejscowi zakończyli jednobramkowym prowadzeniem. Fot. Arkonia Waterpolo

W meczu zespołów z dolnych rejonów tabeli, na Floating Arenie górą byli Szczecinianie, którzy odnieśli pierwsze w tym sezonie zwycięstwo i z 3 punktami zajmują 7. miejsce.

Ekstraklasa piłkarzy wodnych: ARKONIA WATERPOLO Szczecin - KSZO Ostrowiec Św. 15:14 (5:4, 7:1, 1:7, 2:2)

ARKONIA: Filip Mariuk, Bartosz Sawicki - Kacper Jarota 5, Karol Walkowiak 3, Rafał Agaciński 2, Adrian Łukasik 1, Wiktor Dziarmaga 1, Xavier Wróbel 1, Mateusz Łukasik 1, Grzegorz Strączek 1, Konrad Czapczyński, Kacper Ludek, Wojciech Biegała, Iwan Suszkin

Zacięte i emocjonujące spotkanie rozpoczęło się od 2-bramkowego prowadzenia gości, ale waterpoliści Arkonii zmobilizowali się i pierwszą kwartę wygrali jednym golem, a w kolejnej części zdecydowanie przeważali, aż 7 razy umieszczając piłkę w siatce rywali przy zaledwie jednej stracie. Na przerwę gospodarze schodzili wysoko prowadząc 12:5 i wydawało się, że pojedynek jest już rozstrzygnięty, ale w trzeciej kwarcie zespół KSZO odrobił straty, doprowadzając do remisu po siedmiu golach zdobytych pod rząd. Później toczyła się już bardzo wyrównana walka i na dwie minuty oraz sekundę przed końcem na świetlnej tablicy widniał remis 14:14, ale wtedy Grzegorz Strączek strzelił decydującą, zwycięską bramkę!

Zaraz po meczu dwóch szczecińskich graczy, Agaciński i Dziarmaga (oraz mający już za sobą ekstraklasowy debiut Miłosz Szemel i Wojciech Wilczarski, a także Konrad Czerlikowski, Eryk Tomaszewski i Bartłomiej Milewski) wraz z trenerem Andrzejem Zabdyrem wyjechało do Łodzi na konsultację szkoleniową kadry narodowej do lat 16, przygotowującej się do mistrzostw świata, które odbędą się w Chorwacji w Zagrzebiu od 3 do 9 sierpnia. Po konsultacji ogłoszony zostanie 15-osobowy podstawowy skład reprezentacji oraz 5-osobowa rezerwa.©℗ (mij)

