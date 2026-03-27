Piłka wodna. Międzynarodowy Memoriał Jerzego Szwarca w Szczecinie

Świętej Pamięci Jerzy Szwarc. Fot. archiwum

W sobotę o godz. 10 i 16 oraz w niedzielę o godz. 10 na pływalni Floating Arena toczyć się będą zmagania międzynarodowego turnieju piłki wodnej w ramach Memoriału Jerzego Szwarca, a w zawodach wezmą udział 4 drużyny: Frem Odense Kopenhaga (Dania), reprezentacja Polski do lat 16 i dwa zespoły Arkoni Waterpolo, czyli ekstraklasowicze oraz mastersi.

REKLAMA

Reprezentacja Polski 16-latków, w której jest czterech waterpolistów szczecińskiego klubu, Rafał Agaciński, Wiktor Dziarmaga, Konrad Czerlikowski oraz Miłosz Szemel, bezpośredniu po turnieju wyruszy na zgrupowanie do Budapesztu które będzie trwało do 3 kwietnia, a będą to przygotowania do wakacyjnych mistrzostw Europy.

Bohater Memoriału ŚP Jerzy Szwarc był wieloletnim bramkostrzelnym zawodnikiem piłki wodnej szczecińskiej Arkonii i reprezentacji Polski, a później pełnił funkcję trenera w szczecińskim klubie, z którym związany był praktycznie przez całe życie i wywalczył bardzo wiele medali mistrzostw Polski, ze złotymi włącznie. ©℗ (mij)



REKLAMA