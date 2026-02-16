Piłka wodna. Ekstraklasowa porażka Arkonii i powołania do kadry

Z piłką reprezentant Polski Rafał Agaciński, najskuteczniejszy strzelec Arkonii Waterpolo w Gliwicach. Fot. Arkonia Waterpolo

Piłkarze wodni ekstraklasowej Arkonii Waterpolo Szczecin przegrali na wyjeździe w Gliwicach z jednym z faworytów rozgrywek Job Center Mega-Invest Poland WTS Polonią Bytom 8:20 (0:6, 1:4, 1:4, 6:6), a Szczecinianie, którzy z 3 punktami zajmują 7. miejsce w tabeli.

REKLAMA

Arkończycy wystąpili w składzie: Filip Mariuk - Rafał Agaciński 4, Wiktor Dziarmaga 2, Karol Walkowiak 1, Mateusz Łukasik 1, Konrad Czapczyński, Kacper Jarota, Adrian Łukasik, Kacper Ludek, Wojciech Wilczarski, Xavier Wróbel, Bartosz Sawicki, Grzegorz Strączek oraz Iwan Suszkin.

Spotkanie rozstrzygnęło się praktycznie już w pierwszej kwarcie, a w dwóch kolejnych Bytomianie powiększali przewagę i dopiero ostatnia część gry była wyrównana, gdy szczecińska młodzież się sprężyła, a Polonia nieco rozluźniła. Najlepszym zawodnikiem Arkonii wybrano strzelca 4 goli Agacińskiego, a wśród rywali wyróżniał się szczególnie zdobywca dwóch bramek Mikołaj Księżyk, zaś najskuteczniejszym snajperem okazał się Mateusz Bomba, aż 10 razy umieszczając piłkę w szczecińskiej siatce.

Już w najbliższy weekend w sobotę na szczecińskiej pływalni Floating Arena rozpocznie się rywalizacja I ligi piłkarzy wodnych, a rozgrywki te, właśnie reaktywowane, mają popularyzować wodną grę w Polsce i dać szansę klubom które do tej pory nie zaistniały w Ekstraklasie jak i również dać możliwość zawodnikom, by mogli rozgrywać więcej spotkań w sezonie. Rozgrywki toczyć się będą w formie turniejów w różnych miastach, a w grodzie Gryfa w sobotę o godz. 10 Arkonia Waterpolo II Szczecin podejmie Alfę II Gorzów, zaś o godz. 13 Szczecinianie zmierzą się ze Stilonem GKPW 59 Gorzów, natomiast o godz. 11.30 odbędą się gorzowskie derby: Alfa II - Stilon GKPW 59.

Po konsultacjach szkoleniowych ustalono kadrę narodową do lat 16 w piłce wodnej, która przygotowywać się będzie do mistrzostw Europy, zaplanowanych w chorwackim Zagrzebiu od 3 do 9 sierpnia tego roku. Wśród powołanych znalazło się pięciu piłkarzy szczecińskiej Arkonii Waterpolo, w tym trzech ekstraklasowiczów: Rafał Agaciński, Wiktor Dziarmaga i Wojciech Wilczarski, a oprócz nich także Miłosz Szemel (mający piękne rodzinne tradycje w tym sporcie) i zaledwie 15-letni Konrad Czerlikowski. Reprezentacja Polski 16-latków pierwsze zgrupowanie przeprowadzi 28 i 29 marca na pływalni Floating Arena w Szczecinie, a dwudniowe szkolenie najprawdopodobniej kontynuowane będzie na Węgrzech. ©℗ (mij)

REKLAMA