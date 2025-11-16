Piłka wodna. Dwa zwycięstwa Arkonii Waterpolo Szczecin

Szczecinianie w emocjonującym niedzielnym pojedynku ze Stilonem. Fot. Arkonia Waterpolo

Na Floating Arenie odbył się turniej kwalifikacyjny mistrzostw Polski juniorów młodszych do lat 15 w piłce wodnej, a Arkonia Waterpolo Szczecin zakończyła zawody z dwoma zwycięstwami oraz jedną porażką i po I rundzie jest wiceliderem Grupy Zachodniej.

Szczecinianie ulegli Alfie Gorzów 5:14 (1:3, 1:5, 1:1, 2:5) oraz pokonali Szkołę Gortata Waterpolo Poznań 22:13 (6:2, 6:2, 8:2, 2:7), a w ostatnim meczu zwyciężyli ze Stilonem GKPW 59 Gorzów po rzutach karnych 11:9 (1:2, 2:2, 2:3, 3:1, karne 3:1).©℗ (mij)

