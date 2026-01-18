Piłka wodna. Awans Arkonii

Szczecinianie zremisowali dwa mecze. Fot. Arkonia Waterpolo

Na szczecińskiej Floating Arenie odbyła się II runda zasadnicza mistrzostw Polski juniorów do lat 17 w piłce wodnej, a Arkonia Waterpolo Szczecin pokonała Szkołę Gortata Waterpolo Poznań 13:9 (4:1, 5:2, 3:1, 1:5) oraz zremisowała z Alfą Gorzów 24:24 (5:5, 6:8, 9:4, 4:7, w rzutach karnych zwycięstwo 5:4) i Stilonem GKPW 59 Gorzów 16:16 (4:3, 4:4, 3:6, 5:3, w rzutach karnych porażka 4:5). Po dwóch rundach zasadniczych szczecinianie zajmują I miejsce w tabeli i zapewnili sobie awans do finałów, które odbędą się w maju w Gliwicach.©℗ (mij)

