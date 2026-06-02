Piłka wodna. Arkonia Waterpolo siódma

Szczecinianie najlepiej grali pod koniec rozgrywek. Fot. Arkonia Waterpolo

W meczu ostatniej kolejki Ekstraklasy piłkarzy wodnych Arkonia Waterpolo Szczecin pokonała na wyjeździe KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 18:12 (5:4, 3:3, 5:2, 5:3) i z dorobkiem 9 punktów zakończyła rozgrywki na 7. miejscu.

Najlepszym zawodnikiem ostatniego spotkania został wybrany strzelec dwóch goli Bartosz Sawicki, a bramki strzelili także: Rafał Agaciński i Grzegorz Strączek (obaj po 3) oraz Wiktor Dziarmaga, Adrian Łukasik, Mateusz Łukasik, Konrad Czerlikowski i Miłosz Szemel (wszyscy po 2). Najlepszymi strzelcem Arkonii w całym sezonie został Agaciński (19 bramek) a drugą lokatę podzielili: Dziarmaga i Kacper Jarota (po 17).

Od początku rozgrywek trener Andrzej Zabdyr (któremu pomagał Mateusz Turowski) postawił na młodych zawodników i to z meczu na mecz wyglądało coraz lepiej, a pod koniec sezonu drużyna zanotowała dwie wygrane z rzędu, co świadczy, iż potrzebny był czas i ogranie się, zaś wymierny wynik w postaci wygranych przyszedł. Jednak było zbyt mało czasu, aby poprawić swoją pozycję w tabeli, która na zakończenie sezonu była 7. miejscem ale to i tak dobry prognostyk po tym, co młodzi zawodnicy pokazali.

- Sezon oceniam jako dobry, bo zrealizowaliśmy nasze zamierzenia, czyli ogrywaliśmy naszych juniorów w rywalizacji ze znacznie starszymi waterpolistami i wyszło nam, bo pod koniec sezonu zaczęliśmy zwyciężać - powiedział trener Andrzej Zabdyr. - Teraz seniorzy rozpoczynają urlopy, a przygotowania do kolejnych rozgrywek Ekstraklasy, które wystartują w październiku, rozpoczniemy w sierpniu. Obecnie nasi juniorzy do lat 15, przygotowujący się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, przebywają na obozie w Serbii, a już 12 czerwca w Szczecinie odbędzie się finałowy turniej mistrzostw Polski do lat 19, który Arkonia Waterpolo rozpocznie o godz. 17 meczem otwarcia ze Stilonem GKPW 59 Gorzów. ©℗ (mij)

