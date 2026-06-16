Piłka wodna. Arkonia Waterpolo piąta

Młodzi podopieczni trenera Andrzeja Zabdyra zajęli piąte miejsce w kraju. Fot. Arkonia Waterpolo

Przez trzy dni na szczecińskiej pływalni Floating Arena przy ul. Wąskiej odbywał się finałowy turniej mistrzostw Polski do lat 19 w piłce wodnej, w którym startowało 6 zespołów, a z kompletem zwycięstw triumfowała Alfa Gorzów wyprzedzając WTS Polonię Bytom oraz UKS Syrenę Pałac Młodzieży Warszawa, zaś gospodarze, czyli zawodnicy Arkonii Waterpolo Szczecin uplasowali się na piątej pozycji.

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Arkonia Waterpolo Szczecin uległa Alfie Gorzów 7:13, UKS Neptunowi Uniwersytet Łódzki 13:15, UKS Syrenie Pałac Młodzieży Warszawa 8:9 oraz WTS Polonii Bytom 6:22 i pokonała Stilon GKPW 59 Gorzów 16:9, zajmując ostatecznie 5. miejsce. Najlepszym zawodnikiem finałów wybrano Dmytro Kriuczkowa z Alfy, a za najlepszego bramkarza uznano Filipa Mariuka z Arkonii Waterpolo, który na co dzień występuje w seniorskiej Ekstraklasie.

Piąta lokata Szczecinian jest poniekąd sukcesem, ponieważ po czterech latach klub ze Szczecina zawitał do grona sześciu finalistów i naprawdę nie brakowało dużo, aby ten wynik był lepszy, a start w finałowej imprezie był kolejnym dobrym doświadczeniem zarówno dla zawodników jak i trenera Andrzeja Zabdyra. ©℗ (mij)

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