Piłka wodna. Arkonia Waterpolo czwarta

Olimpijskie zmagania Szczecinian w Lublinie. Fot. Arkonia Waterpolo

W Lublinie, w ramach XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, odbyły się mistrzostwa Polski juniorów młodszych w piłce wodnej, w których Arkonia Waterpolo Szczecin uległa późniejszym triumfatorom MP Alfie Gorzów 9:10, wicemistrzowskiemu UKS Neptunowi Uniwersytet Łódzki 10:11 i brązowym medalistom UKS Syrenie Pałac Młodzieży Warszawa 9:10 (tracąc decydującą bramkę w walce o III miejsce dosłownie w ostatnich sekundach) oraz wysoko pokonała Szkołę Gortata Waterpolo Poznań 25:9 i Stilon GKPW 59 Gorzów 15:8.

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Podsumowując sezon waterpolowej młodzieży ze Szczecina, w tym roku Arkonia wywalczyła tylko jeden srebrny medal mistrzostw Polski, a było to udziałem juniorów do lat 17. (mij)

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