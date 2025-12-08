Piłka wodna. Arkonia uległa liderowi

Pojedynek szczecinian z gorzowskim liderem. Fot. Arkonia Waterpolo

Podczas minionego weekendu na pływalni Floating Arena odbył się festiwal piłki wodnej, podczas którego rozegrano ekstraklasowy mecz oraz międzynarodowy turniej w dwóch kategoriach wiekowych.

REKLAMA

W meczu ekstraklasy piłkarzy wodnych Arkonia Waterpolo Szczecin uległa prowadzącej w tabeli IN-IN Tanie Ubezpieczenia Alfie Gorzów 12:27 (1:5, 4:8, 2:10, 5:4), a najlepszym zawodnikiem szczecińskiego klubu wybrano Filipa Mariuka.

- Drużyna z Gorzowa okazała się mocnym zespołem i nie ma co się temu dziwić, bo to przecież ekstraklasowy lider - powiedział trener i prezes Arkonii Andrzej Zabdyr. - Myślę, że zbieramy doświadczenia, co zaprocentuje w kolejnych spotkaniach, a nasza młodzież gra coraz lepiej i jest zdyscyplinowana taktycznie.

Po 5 kolejkach, mająca dwa zaległe mecze do rozegrania Arkonia, z zerowym dorobkiem punktowym zajmuje przedostatnie miejsce.

* * *

W grodzie Gryfa odbył się międzynarodowy młodzieżowy turniej piłki wodnej Democo Cup Szczecin 2025, zorganizowany przez szczecińską Arkonię Waterpolo, a w imprezie startowały drużyny z Danii, Niemiec i Polski.

W rywalizacji 15-latków, czyli juniorów młodszych, gospodarze pokonali Stilon GKPW 59 Gorzów i ulegli Alfie Gorzów oraz reprezentacji Danii, a w końcowej klasyfikacji zwyciężyła Alfa przed Danią, Arkonią i Stilonem.

We współzawodnictwie młodzików (do lat 13) Arkonia pokonała HSG Warnemünde i uległa ASC Brandenburg oraz Alfie Gorzów, a w turnieju ASC Brandenburg wyprzedził Alfę, szczecinian i HSG Warnemünde.

(mij)

REKLAMA