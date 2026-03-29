Piłka wodna. Arkonia najlepsza

Przez dwa dni na Floating Arenie toczyły się memoriałowe zmagania. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W sobotę i niedzielę na szczecińskiej pływalni Floating Arena toczyły się zmagania w ramach międzynarodowego turnieju piłki wodnej i Memoriału Jerzego Szwarca, a zwyciężyła ekstraklasowa Arkonia Waterpolo Szczecin wyprzedzając Reprezentację Polski do lat 16, Arkonię Masters i Frem Odense Kopenhaga (Dania).

Królem strzelców został Grzegorz Strączek (Arkonia Waterpolo), najlepszym zawodnikiem imprezy trochę kurtuazyjnie wybrano jedyną kobietę, która uczestniczyła w turnieju Carmen Sommer (Frem), a najlepszym bramkarzem został Filip Mariuk (Arkonia Waterpolo), który właśnie otrzymał powołanhie do reprezentacji Polski do lat 20. Ciekawostką jest fakt, że w ekipie Mśastersów grał trener Arkonii Waterpolo, który strzelił sporo bramek...

Rywalizowano systemem każdy z każdym, a oto komplet wyników: Polska U-16 - Arkonia Waterpolo 3:6, Arkonia Masters - Frem 20:12, Arkonia Waterpolo - Arkonia Masters 18:14, Polska U-16 - Frem 23:0, Polska U-16 - Arkonia Masters 21:11 i Arkonia Waterpolo - Frem 15:4.

W reprezentacji Polski 16-latków grało 4 waterpolistów szczecińskiego klubu: Rafał Agaciński, Wiktor Dziarmaga, Konrad Czerlikowski oraz Miłosz Szemel, którzy bezpośrednio po turnieju wyruszyli na zgrupowanie do Budapesztu przygotowujące ich do tegorocznych finałów mistrzostw Europy. ©℗

(mij)

