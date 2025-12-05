Piłka wodna. Arkonia druga

Szczecinianie wygrali na Słowiance 3 mecze. Fot. Monika AGACIŃSKA

W Gorzowie w aquaparku Słowianka odbył się turniej I rundy zasadniczej mistrzostw Polski do lat 19 w piłce wodnej, a Arkonia Waterpolo Szczecin pod wodzą trenera Andrzeja Zadyra zajęła drugie miejscu, gromiąc Alfę II Gorzów aż 40:5, pokonując Szkołę Gortata Waterpolo Poznań 17:12 i Stilon GKP 59 Gorzów 21:9 oraz ulegając liderowi Alfie Gorzów 5:17.

Nie obeszło się bez strat, bo w meczu z Waterpolo Poznań pierwszy bramkarz Filip Mariuk doznał kontuzji kciuka (drugim bramkarz nie dojechał z powodu urazu uda) i dlatego trzeba było szukać golkipera wśród zawodników. Trener postawił na najbardziej doświadczonego zawodnika Bartosza Sawickiego, który w ostatnim wygranym meczu ze Stilonem skapitulował tylko 9 razy. ©℗ (mij)

