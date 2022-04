Piłka ręczna. Wysoka porażka Sandry z Azotami Puławy

Drużyna Azotów Puławy, dopingowana przez blisko 2-tysięczną widownię, wysoko pokonała broniących się przed spadkiem szczecińskich szczypiornistów.

PGNiG Superliga piłkarzy ręcznych: AZOTY Puławy - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 30:19 (18:11)

POGOŃ: Arsenić, Wiunik - Krysiak 6, Gierak 3, Krupa 3, Krok 2, Kapela 1, Zalewskij 1, Starcević 1, Jedziniak 1, Polok 1, Wrzesiński

Gospodarze już po dziesięciu minutach prowadzili 6:2, sporo bramek strzelając po kontrach, a wkrótce ich przewaga sięgała siedmiu goli, co dawało dosyć spokojną kontrolę nad meczem. Przed przerwą uaktywnił się skrzydłowy szczecinian Dawid Krysiak, który zdobył trzy bramki z rzędu. W 44. minucie biegnącego do kontry Krysiaka sfaulował przed polem bramkowym puławski golkiper Wadim Bogdanow, a sędziowie przez kilka minut naradzali się z delegatem ZPRP, po czym pokazali Rosjaninowi czerwony kartonik. Po przerwie w szczecińskiej bramce stosunkowo nieźle spisywał się ukraiński golkiper Maksym Wiunik, lecz mimo to w 48. minucie przewaga Azotów sięgnęła dziesięciu bramek i ostatecznie zespół z Puław wygrał wysoko i zasłużenie.

Na usprawiedliwienie szczecinian należy wspomnieć, że na mecz przyjechali z dziesiątką zawodników z pola, w tym tylko z jednym obrotowym. W zespole gospodarzy wystąpił były zawodnik Pogoni Dawid Fedeńczak, który zdobył 3 bramki. (mij)