Piłka ręczna. Wysoka porażka Sandry w Krakowie

Fot. Ryszard Pakieser

Liderujący Szczecinianie doznali wysokiej porażki z plasującymi się tuż za ligowym podium krakowskimi studentami i nasz zespół ma nadal 35-punktowy dorobek.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: AZS AGH Kraków - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 35:26 (14:11)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski, Kacper Staniak-Politański - Fabian Sosna 6, Jakub Polok 5, Filip Kruszelnicki 5, Patryk Biernacki 2, Jakub Bogacz 2, Krzysztof Mitruczuk 2, Michał Klapka 2, Dominik Nowosielski 1, Hubert Wiśniewski 1, Jan Machut, Filip Paś, Olivier Jasiński

Początek spotkania nie zapowiadał późniejszych problemów, bo po kwadransie Pogoń prowadziła trzema bramkami (6:3), ale gospodarze potrzebowali tylko trzech minut by wyrównać, a w 21. minucie objęli prowadzenie 8:7, które następnie sukcesywnie powiększali.

Po przerwie AZS, dopingowany przez 300-osobową publiczność, niepodzielnie kontrolował przebieg boiskowych wydarzeń i zasłużenie zwyciężył. Na domiar złego kontuzji doznał najskuteczniejszy strzelec Sosna, który w asyście kolegów z zespołu utykając opuścił boisko... ©℗ (mij)





