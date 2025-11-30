Piłka ręczna. Wygrana kobiecej Pogoni

Aleksandra Wiśniewska próbuje zdobyć bramkę. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Na superligowym zapleczu szczypiornistki Pogoni wygrały na Twardowskiego, a I-ligowi piłkarze ręczni z Gryfina wrócili z wyjazdowego pojedynku na tarczy.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - SMS ZPRP I Płock 26:22 (13:13)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia - Julia Oleśkiewicz 7, Emilia Jałowicka 6, Magdalena Chrapusta 4, Nikola Wronkowska 4, Wiktoria Gierasimow 3, Natalia Nawrocka 2, Dominika Roszkiewicz, Amelia Worożańska, Nina Klimek, Julia Niełacna, Aleksandra Wiśniewska

Spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia przyjezdnej młodzieży 1:0, 2:1, 3:2 i 4:3, ale później do głosu doszły szczecinianki, wygrywając już 9:5 i 10:6, lecz przed przerwą płocczanki doprowadziły do remisu. Po przerwie dominowała już Pogoń, szybko odzyskując prowadzenie, a później systematycznie je powiększając. Szczecinianki z dorobkiem 6 punktów zajmują 9. miejsce.

I liga piłkarzy ręcznych: MKS REAL-ASTROMAL Leszno - PGE KPR Gryfino 29:26 (14:12)

KPR: Tomasz Grzegorek 6, Filip Witkowski 6, Jakub Gackowski 4, Kamil Kostrzewa 2, Oliver Klimczak 2, Piotr Łukaszewicz 2, Patryk Baliński 1, Bartosz Telenga 1, Maksymilian Markowski 1, Cezary Fabisiak 1, Oskar Fojut, Patryk Jasiński

Gryfinianie po wyrównanym spotkaniu przegrali w Lesznie i z 6 punktami zajmują 12. pozycję. Pojedynek był wyrównany, a w pierwszej połowie gryfinianie prowadzili nawet dwoma bramkami. Ostatni raz remis był w 50. minucie (21:21), a końcówka należała do gospodarzy.©℗ (mij)

