Piłka ręczna. Wiceliderująca Sandra zwycięża

Wszystkie ligowe drużyny piłki ręcznej szczebla centralnego z okręgu szczecińskiego podczas minionego weekendu wygrały swe mecze, a najlepiej spisują się szczypiorniści spod znaku Sandry, którzy zajmują pozycję wicelidera i być może po kilku latach powrócą do Superligi.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź - Sandra SPA Pogoń Szczecin 28:33 (12:21)

Pogoń: Daniel Makowski, Adam Witkowski, Kacper Staniak-Politański - Jakub Polok 12, Adam Biały 6, Jakub Bogacz 5, Dominik Nowosielski 4, Filip Kruszelnicki 3, Patryk Biernacki 2, Fabian Sosna 1, Iwo Gracka, Jan Machut, Hubert Wiśniewski, Krzysztof Mitruczuk, Michał Klapka, Antoni Kwiatkowski

Szczecinianie szybko objęli prowadzenie, które sukcesywnie powiększali i praktycznie już do przerwy zapewnili sobie zwycięstwo, a gospodarze dopiero w końcówce zmniejszyli rozmiary porażki. Pogoń z 53 punktami zajmuje II miejsce w tabeli ustępując pięcioma oczkami liderującemu WKS Śląskowi Wrocław.

I liga piłkarzy ręcznych: PGE KPR Gryfino - ENEA WKS Grunwald II Poznań 28:26 (15:14)

KPR: Aleksander Jeziorny - Maksymilian Markowski 9, Cezary Fabisiak 5, Oliver Klimczak 4, Jakub Gackowski 3, Marcin Gemborys 2, Piotr Łukaszewicz 2, Patryk Baliński 1, Bartosz Telenga 1, Kamil Kostrzewa 1, Tomasz Grzegorek, Hubert Żarczyński, Michał Statkiewicz

Początek zawodów należał do przyjezdnych, a później w tym wyrównanym meczu niewielką inicjatywę przejęli Gryfinianie. Na dziewięć minut przed końcem był remis 24:24, a później skuteczniejszy był KPR, który mając 21 punktów zajmuje 11. lokatę.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SMS ZPRP I Płock - SPR Pogoń Szczecin 22:30 (11:15)

Pogoń: Katarzyna Zimny, Anastasija Luniaka - Aleksandra Wiśniewska 6, Wiktoria Gierasimow 6, Natalia Nawrocka 4, Laura Zdziebłowska 4, Emilia Jałowicka 3, Magdalena Chrapusta 2, Nikola Wronkowska 2, Julia Oleśkiewicz 1, Amelia Worożańska 1, Nina Klimek 1, Dominika Roszkiewicz, Nikola Lewandowska, Julia Niełacna, Julia Nawrocka

Po wyrównanych początkowych dziesięciu minutach później zaznaczyła się dominacja Szczecinianek, które z dorobkiem 21 punktów zajmują 7. pozycję.©℗ (mij)

