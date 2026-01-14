Piłka ręczna. W mistrzostwach Europy na początek Węgrzy

W szerokiej kadrze na mistrzostwa Starego Kontynentu był wychowanek szczecińskiej Pogoni Patryk Walczak, ale ostatecznie nie poleciał do Szwecji... Fot. Ryszard PAKIESER

W Danii, Norwegii i Szwecji rozpoczynają się właśnie mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych, w których startują m.in. Polacy pod wodzą hiszpańskiego selekcjonera Joty Gonzaleza i w Grupie F w szwedzkim Kristianstad na początek Biało-Czerwoni zagrają z Węgrami (piątek, godz. 20.30), a następnie z Islandią (niedziela, godz. 18) oraz z Włochami (wtorek godz. 18).

Do zawodów nasza kadra przygotowywała się na zgrupowaniu w Cetniewie, które trwało od 2 stycznia, a w środę Polacy odlecieli do Szwecji. W poprzedni weekend Biało-Czerwoni zmierzyli się w nieoficjalnych meczach z innym uczestnikiem finałowego turnieju, czyli Serbią i w sobotę wygrali 33:32, natomiast w niedzielę padł remis 32:32.

W tegorocznym turnieju, podobnie jak dwa lata temu, wezmą udział 24 zespoły, które w fazie grupowej podzielone zostały na 6 grup 4-zespołowych. Do rundy głównej awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy, które na tym etapie stworzą 2 grupy 6-zespołowe, a w tabeli zaliczone zostaną wyniki osiągnięte w spotkaniach z zespołami, które także wywalczyły awans. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy rundy głównej awansują do półfinałów. Transmisje na żywo będą dostępne na antenie telewizji będącej od dawna w likwidacji (TVP Sport) oraz w stacji Eurosport 1. (mij)

