Piłka ręczna. Unia ograła Sandrę SPA Pogoń

Sandra SPA Pogoń Szczecin - Unia Tarnów 21:27 (13:11)

Pogoń: Andrysiak, Wiśniewski, Arsenić - Krok 5, Krysiak 4,Gierak 3, Krupa 2, Zaremba 2, Polok 2, Bosy 1, Wąsowski 1, Rybski 1, Starcević, Kapela,

Sandra SPA Pogoń nie potrafiła przerwać fatalnej passy w hali przy ul. Twardowskiego. W sobotni wieczór przegrała trzeci w tym sezonie mecz przed własną publicznością. O porażce szczecinian zadecydowała druga połowa, w której stracili 16 bramek.

Ostatni i pierwszy w sezonie wygrany mecz w Mielcu rozbudził nadzieje na poprawę gry i lepsze wyniki Sandry SPA Pogoni. Spotkanie z Unią do przerwy toczyło się jeszcze pod dyktando szczecinian. Choć przewaga gospodarzy nie była wyraźna, to do przerwy tarnowianie ani razu nie wyszli na prowadzenie. Sytuacja zmieniła się w II połowie, kiedy to do głosu doszli szczypiorniści Unii. W ostatnich 12 minutach Pogoń zdobyła tylko dwie bramki. Trafiali za to goście, którzy dzięki 16 bramkom po przerwie zapewnili sobie drugie zwycięstwo w tegorocznym sezonie PGNiG Superligi.

(woj)