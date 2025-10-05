Piłka ręczna. Sandra została liderem

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Szczypiornistki SPR Pogoni Szczecin przegrały trzeci mecz z rzędu, tym razem ulegając na wyjeździe w Kielcach, a w mieście tym szczecińscy piłkarze ręczni odnieśli czwarte zwycięstwo i wskoczyli na fotel lidera.



Liga Centralna piłkarek ręcznych: SUZUKI KORONA HANDBALL Kielce - SPR POGOŃ Szczecin 25:24 (14:11)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia - Wiktoria Gierasimow 16, Magdalena Chrapusta 3, Oliwia Piotrowska 3, Monika Koprowska 1, Amelia Worożańska 1, Julia Oleśkiewicz, Nina Klimek, Natalia Nawrocka, Nikola Wronkowska, Aleksandra Wiśniewska, Emilia Jałowicka

Początek spotkania był bardzo słaby w wykonaniu Pogoni. Zespół ze Szczecina był nieskoncentrowany i popełniał mnóstwo niewymuszonych błędów. Rywalki również notowały straty i po dziesięciu minutach mieliśmy remis 4:4. W dalszej części pierwszej połowy kielczanki były skuteczniejsze i utrzymywały przewagę dwóch lub trzech bramek.

Po zmianie stron Korona powiększyła przewagę i po 45. minutach prowadziła pięcioma golami (22:17), ale od tego momentu szczecinianki zaczęły odrabiać straty. Na trzy minuty przed końcem spotkania gospodynie prowadziły już tylko 25:24. Obie strony miały swoje szanse, a najlepszą Emilia Jałowicka, która trafiła piłką w słupek. W ostatnich sekundach Pogoń posiadała piłkę i mogła jeszcze zremisować, lecz nie wykorzystała tej okazji.

Szkoda straconych punktów, gdyż przeciwnik był do pokonania. Fenomenalny mecz rozegrała Wiktoria Gierasimow, która rzuciła aż 16 bramek, lecz nie dało to naszej drużynie nawet jednego punktu.

Szczecinianki z 3 punktami zajmują 7. miejsce.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: SMS ZPRP I Kielce - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 25:32 (13:16)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Filip Kruszelnicki 7, Jakub Polok 5, Patryk Biernacki 5, Jakub Bogacz 5, Adam Biały 4, Dominik Nowosielski 2, Hubert Wiśniewski 2, Jan Machut 1, Krzysztof Mitruczuk 1, Filip Paś, Michał Klapka

Chwilę po kwadransie gry szczecinianie prowadzili sześcioma bramkami, ale po przerwie młodzież z kieleckiego klubu doprowadziła do remisu 18:18, lecz na więcej gospodarzy nie było już stać. Sandra odzyskała prowadzenie i sukcesywnie je powiększając zasłużenie wygrała.

Pogoń mając na koncie komplet zwycięstw (jedno po rzutach karnych) z 11 punktami została liderem tabeli.

I liga piłkarzy ręcznych: MKS TĘCZA FOLPLAST Kościan - PGE KPR Gryfino 29:23 (14:12)

Gryfinianie tylko w pierwszej połowie dwukrotnie prowadzili jedną bramką, a pozostała część meczu toczyła się pod dyktando gospodarzy. Najskuteczniejszy w ekipie KPR-u był strzelec 6 goli Robert Terczyński.



