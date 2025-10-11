Sobota, 11 października 2025 r. 
Piłka ręczna. Sandra wygrywa i lideruje

Data publikacji: 11 października 2025 r. 22:12
Adam Biały strzelił 3 gole, ale doznał kontuzji. Fot. Sandra SPA Pogoń/Facebook  

Szczecińscy szczypiorniści po emocjonującej końcówce wygrali w Poznaniu i z kompletem zwycięstw (pięć wygranych, w tym jedna rzutami karnymi) samodzielnie prowadzą w tabeli (14 pkt.).

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: ENEA WKS GRUNWALD Poznań - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 28:29 (13:17)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Patryk Biernacki 8, Jakub Polok 5, Filip Kruszelnicki 4, Adam Biały 3, Michał Klapka 3, Jan Machut 2, Dominik Nowosielski 2, Jakub Bogacz 1, Hubert Wiśniewski 1, Krzysztof Mitruczuk, Filip Paś

Szczecinianie dość spokojnie prowadzili w pierwszej połowie, ale po zmianie stron zrobiło się nieco nerwowo i w końcówce nasz zespół musiał ostro walczyć o utrzymanie jednobramkowego prowadzenia.

W pierwszej połowie urazu kostki lewej nogi doznał zdobywca 3 bramek Biały. ©℗ (mij)

