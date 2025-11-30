Piłka ręczna. Sandra powiększa przewagę

Szczecinianie po zwycięstwie nad Padwą. Fot. Sandra SPA Pogoń/Facebook

Po wyjazdowym zwycięstwie drużyna spod znaku Sandry umocniła się na pozycji lidera, mając w dorobku już 29 punktów i pięć oczek przewagi nad wiceliderem.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: KPR PADWA Zamość - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 28:31 (13:17)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Patryk Biernacki 7, Adam Biały 6, Jakub Polok 6, Dominik Nowosielski 5, Krzysztof Mitruczuk 5, Filip Kruszelnicki 1, Jakub Boghacz 1, Jan Machut, Hubert Wiśniewski, Michał Klapka

Pierwszego gola zdobyli gospodarze, ale szczecinianie szybko przejęli inicjatywę i częściej byli na prowadzeniu, ale mecz długo był wyrównany, a w 47. minucie na świetlnej tablicy widniał remis 24:24. Od tego momentu górę wzięło większe doświadczenie Pogoni, która strzeliła dwa ważne gole i już do końca nie wypuściła z rąk swojej przewagi.©℗ (mij)

