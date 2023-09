Piłka ręczna. Porażka SPR Pogoni na inaugurację

Od porażki rozpoczęły debiutancki sezon w Lidze Centralnej piłkarki ręczne SPR Pogoni.

SPR Pogoń Szczecin - SPR Gdynia 21:24 (13:11)

SPR Pogoń: Zimny - Jałowiecka 6, Zimnicka 6, Piotrowska 3, Panczenko 3, Jakubowska 2, Oleśkiewicz 1, Klimek, Sikora, Niełacna, Białowąs, Koprowska.

Szczecinianki prowadziły przez niemal całą pierwszą połowę. Kłopoty SPR Pogoni zaczęły się po przerwie, kiedy to w 20 minut zdobyły zaledwie trzy gole. Gdynianki w tym czasie nie tylko odrobiły straty z pierwszych 30 minut, to jeszcze odskoczyły na dwie bramki. Pogoń jeszcze zerwała się do walki. Na 4 minuty przed końcem meczu doprowadziła do stanu 20:21, ale w decydujących momentach meczu skuteczniejsze znów były gdynianki. W ich szeregach blisko połowę bramek całej drużyny (10 goli) zdobyła rewelacyjna Paulina Peplińska. (woj)