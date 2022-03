Piłka ręczna. Porażka Sandry w ważnym meczu

Sandra SPA Pogoń nie wygrała drugiego meczu na Twardowskiego, a za to Zagłębie Lubin zwyciężyło po raz pierwszy w 2022 roku i opuściło ostatnią lokatę w tabeli PGNiG Superligi.

PGNiG Superliga piłkarzy ręcznych: SANDRA SPA POGOŃ Szczecin - MKS ZAGŁĘBIE Lubin 27:30 (15:16)

POGOŃ: Andrysiak, Wiśniewski, Arsenić - Gierak 7, Jedziniak 4, Krysiak 4, Kapela 4, Krupa 3, Polok 3, Bosy 1, Starcević 1, Markowski, Zaremba, Krok, Wrzesiński

Szczecinianie rozpoczęli od prowadzenia 4:1, ale w 19. minucie już wygrywało Zagłębie (11:10) i nie oddało prowadzenia do końca. Tuż przed przerwą Pogoń zniwelowała straty do jednego gola, lecz po przerwie lubinianie wyraźnie odskoczyli. Jedyne na co było stać Sandrę, to zmniejszenie w pewnym momencie strat do dwóch bramek. Nasza drużyna popełniała zbyt dużo prostych błędów i raziła nieskutecznością, a po niedzielnej porażce już chyba do końca sezonu będzie drżeć o ligowy byt.©℗ (mij)