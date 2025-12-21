Piłka ręczna. Pogoń z impetem po przerwie

Sandra zrobiła swym kibicom prezent na Boże Narodzenie. Fot. Sandra SPA Pogoń Szczecin/Facebook

Liderujący w tabeli szczecinianie rozpoczęli rewanżową rundę od zwycięstwa nad kielecką młodzieżą i z 35 punktami wyprzedzają Stal Gorzów (32) oraz Śląsk Wrocław (31), a kolejne mecze rozegrają dopiero po Nowym Roku.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: SANDRA SPA POGOŃ Szczecin - SMS ZPRP I Kielce 34:25 (15:16)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski 1, Kacper Staniak-Politański - Jakub Polok 11, Patryk Biernacki 9, Michał Klapka 4, Filip Kruszelnicki 3, Jakub Bogacz 3, Dominik Nowosielski 1, Hubert Wiśniewski 1, Krzysztof Mitruczuk 1, Iwo Gracka, Jan Machut, Olivier Jasiński, Antoni Kwiatkowski

Szczecinianie rozpoczęli od prowadzenia 4:1 i 6:3, ale później goście odrobili straty i na przerwę schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Po przerwie w ciągu dziesięciu minut Pogoń strzeliła 7 goli nie tracąc żadnego i to odebrało chęć do gry młodym kielczanom, a pojedynek zakończył się wysokim i zasłużonym zwycięstwem gospodarzy, wśród których też było sporo młodzieży.©℗ (mij)

